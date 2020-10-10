В Красноярском крае ввели режим ЧС: около полтонны дизельного топлива попали в реку

В пятницу, 9 октября, в России на востоке Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара, сообщает "Медуза" со ссылкой на МЧС.
По данным "Медузы", разлив нефтепродуктов произошел еще 2 октября.
"Интерфакс" сообщил, что дизельное топливо попало в реку при перекачке с баржи.
В прокуратуре допустили, что разлив мог случиться из-за неправильной транспортировки горюче-смазочных материалов и износа цистерны, в котором перевозили топливо.
В дежурно-диспетчерской службе заявили, что нефтепродукты убирают с помощью сорбентов.