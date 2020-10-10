Сб, 10.10.2020
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Алексей Навальный

В Красноярском крае ввели режим ЧС: около полтонны дизельного топлива попали в реку

Ангара

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 9 октября, в России на востоке Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара, сообщает "Медуза" со ссылкой на МЧС.

Известно, что около 500 литров дизельного топлива попали в реку Ангару.

По данным "Медузы", разлив нефтепродуктов произошел еще 2 октября.

"Интерфакс" сообщил, что дизельное топливо попало в реку при перекачке с баржи.

В прокуратуре допустили, что разлив мог случиться из-за неправильной транспортировки горюче-смазочных материалов и износа цистерны, в котором перевозили топливо.

В дежурно-диспетчерской службе заявили, что нефтепродукты убирают с помощью сорбентов.

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