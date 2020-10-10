Стартовал Рижский марафон Rimi. В этом году - в виртуальной среде

Организаторы Рижского марафона Rimi в субботу утром, 10 октября, дали старт соревнованиям, которые впервые в этом году в связи с распространением Covid-19 пройдут в виртуальной среде, сообщают организаторы.
Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу принял решение отменить запланированный на эти выходные Рижский марафон Rimi.
Принимая во внимание решение правительства, 30-й Рижский марафон Rimi проходит в виртуальной среде. Участники смогут пробежать выбранные ими дистанции в любой точке Латвии и мира, автоматически зарегистрировав свои результаты на виртуальной платформе Рижского марафона Rimi с помощью смарт-устройств.
Тем, кто не хочет регистрироваться на виртуальной платформе, организаторы предлагают пробежать дистанцию без фиксации результатов. Все зарегистрированные участники Рижского марафона Rimi будут проинформированы о получении официальных медалей в начале следующей недели.