Какие правила действуют на эстонской границе после отмены взаимного признания документов с Россией

После того как в Эстонии перестали признаваться документы, выданные в России, возникла неразбериха по поводу статуса бумаг, необходимых для поездок родственников к живущим в Эстонии россиянам. Rus.Postimees посмотрел на разноголосье "полезных советов" в приграничных чатах и решил выяснить все точно.
С 19 марта 2025 года официальные документы, выданные в России, должны быть заверены апостилем для использования в Эстонии. Как поясняло Посольство Эстонии в Москве, речь идет о документах о семейном положении, нотариальных документах и т. д. Причем заверены апостилем должны быть и те документы, которые были выданы до 1991 года.