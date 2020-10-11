"Дальше - война". Мертвые города и жизнь у линии фронта в зоне карабахского конфликта

Официально его должность называется "главный секретарь", и он застенчиво просит прощения за то, что это звучит "немного по-советски". Областные власти принимают беженцев, устраивают детей в школы, занимаются обустройством бомбоубежищ и всем, что - в отрыве от военных - называется "гражданской обороной".

Он открывает Google Maps и показывает, каким стратегически важным регионом является для Армении Сюникская область. Потеряв ее, Армения может потерять и связь с внешним миром: именно отсюда через Иран проходит главная транспортная артерия Армении.

"Взрывы мы слышим каждый день"

В результате войны, которая кончилась в 1994 году, Азербайджан потерял контроль не только над Нагорным Карабахом, но и над семью районами, которые его окружали.

Судьба этих мест - один из поводов для дипломатического диалога, который ведется в рамках Минской группы ОБСЕ уже больше 25 лет. Из Капана через село Сюник мы по грунтовой дороге, которой пользуются только местные жители, движемся к границе с Ираном. Когда-то тут жили азербайджанцы, но в результате войны они были вынуждены покинуть свои дома.

Слева и справа от дороги стоят разбитые дома, в которых уже очень давно никто не живет. В селе Керен мы видим новую крышу, навстречу выбегают несколько щенков. "Взрывы за горами мы слышим каждый день, сбивают беспилотники", - говорит хозяйка дома Джульетта и зовет нас на чай.

Во всей деревне осталось десять домов, в которых живут 27 человек. Когда началась нынешняя война, 14 из них (мужчины) уехали на фронт. В селе остался один старик и женщины.

Соседка Джульетты Роза - учительница математики в школе, в которой теперь расположен местный штаб. В нем заседают только женщины - собираются по утрам и обсуждают новости. Ее единственный сын на фронте и как раз в районе Гадрута.

Четвертый день с ним нет никакой связи и когда Роза говорит об этом, то начинает плакать, Джульетта обнимает ее и пытается успокоить. У нас в ногах резвятся щенки, они, кажется, единственные в этой местности, кто не реагирует на слово "дроны".

Мертвый город

Еще сорок минут по разбитой дороге - и мы приезжаем в Зангелан. Разбитые дома по обе стороны дороги не видели своих владельцев уже четверть века. В конце 1980-х в этом городе жило почти 8 тысяч человек, после войны осталось около 300, сейчас город почти полностью вымер.

Дорога на Зангелан, где приезжих встречают лишь разбитые дома по обе стороны дороги, не видевшие своих хозяев уже четверть века BBC

Нас останавливает блокпост из полицейских и военных, два или три часа они пытаются связаться со штабом, чтобы выяснить: настоящие ли наши аккредитации.

Сразу за Зангеланом начинается долина реки Аракс, вдоль дороги растут гранаты и груши.

"Тут прямо за деревьями начинается старое азербайджанское кладбище, - говорит один из военных, пока мы ждем пропуска. - Ни одна могила не тронута. Мы все сохраняем, а в Шуши ударили по храму".

- А дальше есть блокпосты?