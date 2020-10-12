Латвийская кондитерская фабрика включена в мировой топ-5

Латвийская кондитерская фабрика Pobeda Confectionery вошла в мировой топ-5 производителей шоколада без сахара. Об этом в сентябре заявил крупнейший и наиболее уважаемый в мире издатель маркетинговых исследований QY Research. Другими участниками пятерки стали известные игроки шоколадного рынка: Lindt & Sprungli, Hershey, Godiva Chocolatier и Lily’s.
"Включение латвийской компании в мировой топ-5 - признание и большая честь, а также повод для гордости за Латвию, ведь теперь в других странах повысится спрос на латвийский шоколад. Наши технологи долго работали над формулой линейки шоколада со стевией, и результатом стал не только высококачественный и вкусный, но и здоровый продукт с дополнительной ценностью", - рассказал генеральный директор фабрики Андрей Муравьев.
Шоколад без сахара Pobeda Confectionery представлен в трех видах: горький, темный и молочный. Шоколад со стевией менее калориен по сравнению с классическим аналогом.
В шоколаде без сахара Pobeda Confectionery содержится также инулин - природный полисахарид-пребиотик, который регулирует работу желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунитет.
Фабрика Pobeda Confectionery открыла свое производство в Вентспилсе в 2016 году. Компания является филиалом крупного российского семейного предприятия "Победа", работающего с 1999 года. Около четверти продукции вентспилсской фабрики реализуется в Латвии, остальное поставляется на зарубежные рынки. Pobeda Confectionery стала первой кондитерской фабрикой из России, открывшей производство в Европе.
На сегодняшний день продукция кондитерской фабрики представлена в магазинах латвийских сетей: гипермаркетах Maxima XXX, гипермаркетах RIMI, всех магазинах сети Elvi, TOP!, LaTS, AIBE и других. Самый широкий ассортимент представлен в онлайн-магазине.