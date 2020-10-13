Более 50 из 75 констатированных в понедельник случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге

52 из 75 констатированных за прошедшие сутки случаев Covid-19 были зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).
Таким образом, в Риге сейчас насчитывается 576 активных случаев заболевания коронавирусом.
В свою очередь в Даугавпилсе за прошедшие сутки зарегистрированы шесть случаев заражения, и теперь общее число выросло до 233. Двое зараженных обнаружены в Краславском крае, где всего Covid-19 подтвержден у 56 жителей.
Три случая зарегистрированы в Олайнском крае, где общее число зараженных достигло 47.
Один случай Covid-19 констатирован в Юрмале, там коронавирусом болеют 28 жителей.
По два случая зарегистрированы в Елгаве и Ройском крае, по одному - в Салдусе и Стопиньском крае.
В связи с большим количеством случаев в Риге, в среду, 14 октября, в 14:00 состоится пресс-конференция председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса.
В пресс-конференции примут участие директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате и директор департамента культуры и спорта Марис Крастиньш.
Пресс-конференция состоится в удаленном формате, посмотреть ее трансляцию можно на страницах Рижской думы в Facebook и YouTube.