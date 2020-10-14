Резко активизировались телефонные мошенники. Как вычислить жуликов, не поднимая трубку?

Оператор мобильной связи Tele2 предупреждает о резком увеличении количества мошеннических звонков из экзотических стран и призывает жителей на такие номера ни в коем случае не перезванивать, если никто из родственников или знакомых в этих странах не находится. Количество мошеннических звонков за последний квартал увеличилось примерно на 45%, и компания особенно призывает своих клиентов информировать о них своих близких старшего поколения, для которых риск пострадать от мошенников гораздо больше.