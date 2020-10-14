Выживший при крушении "Эстонии" англичанин требует: "Хочу получить ответы от своего правительства!"

В интервью The Sun 61-летний Пол Барни признал, что выход нового документального сериала вызвал у него вопросы. Барни был одним из 137 человек, которым удалось выжить при крушении парома "Эстония" в 1994 году.

"Я хочу, чтобы Великобритания рассказала всю правду о крушением "Эстонии" и о своей роли в этой катастрофе", - сказал Барни.

"Ни для кого не секрет, что после развала Советского Союза военную технику покупали и бесплатно транспортировали всем желающим, а Эстония была транзитным каналом. Это может быть объяснением того, почему Великобритания, единственная, кроме стран Балтии, подписала договор о ненарушении покоя захоронения, чтобы останки парома остались лежать на дне моря и никто их не исследовал", - сообщил Барни в интервью.

Одно из старых интервью, где Пол Барни вспоминает события 1994 года. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Для Барни остается загадкой, почему инициатива подписания договора исходила от самой Великобритании. В то же время он предполагает, что это может быть связано с военными. Режиссер документального сериала "Эстония - находка, которая изменит все" Хенрик Эвертссон сказал, что ему стало известно, по какой причине власти Британии подписали договор о ненарушении покоя захоронения.

"Мы так и не добились ответов от своего правительства", - сообщил Барни, который много лет назад смирился с выводами о том, что послужило причиной катастрофы. После выхода нового документального фильма у Барни снова возникли сомнения. Теперь англичанин считает, что всему должно быть иное объяснение.

"Думаю, изначально мало кто считал, что имело место преступление. Но в то время расследование было формальным, а его сроки затянутыми", - считает он. По мнению англичанина, выводы следствия о том, что паром затонул из-за оторвавшегося визора, были поспешными. "В действительности судно слишком быстро пошло ко дну, чтобы причина была только в визоре. А теперь еще появились доказательства наличия неизвестной пробоины. Откуда она взялась?" - вопрошает он.

Барни требует доказательств: "При крушении самолета его собирают по кусочкам. "Эстония" находится на глубине 80 метров, а в качестве причины, по которой паром не поднимают, называется то, что это заденет чувства людей".

По словам Барни, ему было непросто пережить катастрофу. "На протяжении трех лет у меня было посттравматическое стрессовое расстройство. Я впал в депрессию. Я был жизнерадостным человеком до того момента", - признался он.

Барни сообщил, что бывали дни, когда он не мог подняться с постели, но в итоге смог вернуться к нормальной жизни. Сейчас у него своя фирма. Он женат и имеет двоих детей.