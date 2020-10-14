Эстонским педофилам, убийцам и насильникам запретят менять имена

Согласно законопроекту особо жестокие убийцы, насильники, торговцы людьми, террористы и педофилы должны будут отложить смену имени до тех пор, пока отметка об их наказании не будет удалена из Регистра наказаний. Время удаления зависит от тяжести наказания, но пожизненным этот запрет не является. Правда, изменить фамилию будет можно при вступлении в брак.

По словам министра народонаселения Рийны Сольман, поправка поможет лучше держать преступность под контролем:

"Мы же знаем известную всем Лийс Хаавел, которая изменила имя и совершила новое преступление. Поскольку у нее было другое имя, люди оказались в ловушке. Есть и печальные случаи с педофилией, когда человек менял имя, причем на имя другого реально существующего человека, что принесло много неудобств и страданий этому человеку".

Поправки к закону критикует Союз защиты детей, по оценке которого, это слишком мягкое ограничение. Представители союза считают, что обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что совершившие тяжкие преступления и наказанные люди все же могут без ограничений менять имя, вступив в брак или при разводе. Союз стоит на той позиции, что в случае определенных преступлений, особенно если речь идет о несовершеннолетних, ограничение по смене имени должно было пожизненным, чтобы снизить вероятность совершения аналогичных преступлений в будущем.

Эстонской центр защиты прав человека также ранее критически высказывался в адрес основных поправок закона. В центре не считают правильным, что в случае определенных преступлений человек лишается права менять имя.

Надеются обогатить язык

Также законопроектом запрещается брать некоторые слишком распространенные фамилии и комбинации имени и фамилии другого существующего человека. Руководитель отдела гражданского состояния эстонского МВД Энель Пунгас сказала, что целью запрета является обогащение языка: "Взять имя другого человек нельзя. Если хотят изменить имя и фамилию, нужно придумать совершенно новый вариант, который не должен полностью совпадать с комбинацией кого-то еще. Есть надежда на то, что придумают красивые эстонские слова. Это делается и сейчас, но теперь возможностей станет больше".

По словам Сольман, новый законопроект поможет сократить и кражи идентитета: "Действующий сейчас и созданный в 2005 году закон себя изжил и отстал от времени, в нем нет защиты людей: например, достаточного правового обоснования аспектов, связанных с кражей идентитета".