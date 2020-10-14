KNAB просит обвинить Ушакова в хранении запрещенного видеоустройства

В распространенном KNAB заявлении не упоминается имя лица, но говорится о том, что этот человек хранил в своем рабочем кабинете устройство стратегического назначения, предусмотренное для оперативной деятельности. Физическим лицам приобретение, хранение и использование таких устройств запрещено.

Сам Ушаков после обыска в своем кабинете в начале 2019 года в Facebook сообщил, что было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", - заявил он.

Дело о запрещенном устройстве Ушакова было начато 7 октября 2019 года и выделено из уголовного процесса о коррупции в Rīgas satiksme.