В Германии проходят парламентские выборы. Главное

Фридрих Мерц обещает восстановить экономику Германии, ограничить миграцию, сократить налоги и расходы на социальное обеспечение и усилить поддержку Украине.

Накануне дня голосования Мерц вновь заявил, что он не будет сотрудничать с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), которой опросы пророчат второе место и около 20% голосов (что будет в два раз лучше предыдущего результата АдГ).

При этом тема миграционных ограничений была ключевой и для предвыборной кампании правоцентристов из ХДС.

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АдГ, возглавляемая Алис Вайдель, уже весьма популярна в восточных землях, но в последнее время ультраправая партия стремительно набирает популярность и на западе страны.

Одно из видео предвыборной кампании Алис Вайдель набрало 4 млн просмотров. Ее посыл очень прост: голосуйте за АдГ, пробейте стену молчания и измените немецкую политику.

Стена молчания — «брандмауэр» — это табу на переговоры и коалиционные соглашения с представителями ультраправых. Мерца обвинили в нарушении этого табу, когда он заручился поддержкой АдГ в парламенте для законопроекта, ужесточающего миграцию (в итоге закон не был принят).