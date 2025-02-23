Мужчина со второй группой инвалидности получил на Центральном рынке несколько штрафов за парковку автомобиля, несмотря на то, что ему стоянка полагается бесплатно, сообщает передача Bez tabu.
Водителя оштрафовали на Центральном рынке, несмотря на наличие парковочной карты для инвалидов
До сих пор пенсионер Эрик часто посещал Рижский центральный рынок, однако после получения второй квитанции о штрафе думает, стоит ли туда возвращаться. Будучи уверенным, что наказан необоснованно, пенсионер согласился встретиться с передачей на роковой стоянке.
"Я могу только сказать, что я инвалид второй группы. Если я приезжаю на Центральный рынок, я всегда ставлю машину только на разрешенной для инвалидов стоянке. У меня никогда не было ни одного выговора", - рассказал Эрик.
Эта стоянка попала в поле зрения передачи уже давно. В 2023 году водителей неприятно удивил новый порядок на стоянке. Тогда владелец стоянки пообещал установить дополнительные указатели о порядке парковки.
Выговоры за декабрь прошлого года мужчина все-таки получил! Каждый из них обошелся в 35 евро. Коммуникация с Park Expert у Эрика вышла не особо. Не стало и понятным, почему инвалиду второй группы не полагается бесплатная стоянка.
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