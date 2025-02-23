Водителя оштрафовали на Центральном рынке, несмотря на наличие парковочной карты для инвалидов

До сих пор пенсионер Эрик часто посещал Рижский центральный рынок, однако после получения второй квитанции о штрафе думает, стоит ли туда возвращаться. Будучи уверенным, что наказан необоснованно, пенсионер согласился встретиться с передачей на роковой стоянке.

"Я могу только сказать, что я инвалид второй группы. Если я приезжаю на Центральный рынок, я всегда ставлю машину только на разрешенной для инвалидов стоянке. У меня никогда не было ни одного выговора", - рассказал Эрик.

Эта стоянка попала в поле зрения передачи уже давно. В 2023 году водителей неприятно удивил новый порядок на стоянке. Тогда владелец стоянки пообещал установить дополнительные указатели о порядке парковки.

Выговоры за декабрь прошлого года мужчина все-таки получил! Каждый из них обошелся в 35 евро. Коммуникация с Park Expert у Эрика вышла не особо. Не стало и понятным, почему инвалиду второй группы не полагается бесплатная стоянка.

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