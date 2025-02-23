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СМИ: Париж и Лондон готовят план по отправке в Украину 30 000 европейских миротворцев

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Строитель смотрит из окна поврежденного здания горсовета в Изюме.
Строитель смотрит из окна поврежденного здания горсовета в Изюме. Фото: Bram Janssen/AP

Лондон и Париж разрабатывают план по размещению в Украине до 30 000 европейских миротворцев, если Москва и Киев заключат соглашение о перемирии, сообщает издание The Wall Street Journal.

Успех предложения зависит в основном от того, согласится ли президент США Дональд Трамп предоставить ограниченную поддержку для защиты европейских войск в Украине.

Первоначальное предложение будет представлено президенту США в ближайшие дни, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с Трампом в Белом доме, пишет Wall Street Journal.

План не предусматривает развертывания американских войск в Украине. США могут задействовать системы ПВО в соседних странах, а также резервные воздушные силы за пределами Украины в случае, если Россия будет угрожать европейским силам. По мнению собеседников издания, без поддержки президента США европейский план по размещению миротворцев будет трудно реализовать.

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Первоначально костяк так называемых "сил поддержки" составят британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами. Их задача будет заключаться не в развертывании вдоль линии фронта на востоке, а в защите инфраструктуры, городов и портов на Черном море.

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