Азартные игры и поездки в Россию: в прошлом году 30 чиновникам отказано в допуске к гостайне

SAB приняло девять решений об отказе в выдаче специального разрешения на допуске к гостайне, но ни один ранее выданный допуск аннулирован не был.

В свою очередь VDD приняла решение отказать в допуске к гостайне 21 лицу. В восьми случаях служба отказала в специальном разрешении лицам, которые претендовали на него впервые, в 12 случаях в допуске к гостайне было отказано лицам, которые хотели получить специальное разрешение на повторный срок, а в одном случае специальное разрешение должностного лица было аннулировано в результате внеочередной проверки.

Закон о государственной тайне предусматривает, что лицо может обжаловать решение об отказе или отмене специального разрешения на допуск к государственной тайне у генпрокурора, решение которого может быть обжаловано в Административном окружном суде.

В прошлом году одно из решений, принятых SAB, было оспорено генпрокурором. В Административный окружной суд апелляции на решения SAB не подавались.