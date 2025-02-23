В прошлом году учреждения государственной безопасности отказали в допуске к гостайне 30 должностным лицам, свидетельствуют годовые отчеты Бюро по защите Сатверсме (SAB) и Службы государственной безопасности (VDD), сообщает агентство LETA.
Азартные игры и поездки в Россию: в прошлом году 30 чиновникам отказано в допуске к гостайне
SAB приняло девять решений об отказе в выдаче специального разрешения на допуске к гостайне, но ни один ранее выданный допуск аннулирован не был.
В свою очередь VDD приняла решение отказать в допуске к гостайне 21 лицу. В восьми случаях служба отказала в специальном разрешении лицам, которые претендовали на него впервые, в 12 случаях в допуске к гостайне было отказано лицам, которые хотели получить специальное разрешение на повторный срок, а в одном случае специальное разрешение должностного лица было аннулировано в результате внеочередной проверки.
Закон о государственной тайне предусматривает, что лицо может обжаловать решение об отказе или отмене специального разрешения на допуск к государственной тайне у генпрокурора, решение которого может быть обжаловано в Административном окружном суде.
В прошлом году одно из решений, принятых SAB, было оспорено генпрокурором. В Административный окружной суд апелляции на решения SAB не подавались.
К наиболее значимым рискам, выявленным в ходе проверок в 2024 году, SAB отнесло страсть к азартным играм, чрезмерные долговые обязательства или неясные финансовые операции, регулярные контакты или поездки в Россию, Беларусь, страны СНГ, Китай, определенные негативные черты характера, а также предоставление ложной информации или сокрытие информации в ходе проверки.
VDD также отказывала в допуске к гостайне по нескольким причинам. Как и в 2023 году, в прошлом году наиболее частыми причинами отказа или отзыва специального разрешения были регулярные поездки в Россию или Беларусь, а также другие поддерживающие Россию страны, поддержание контактов с лицами, находящимися в зоне риска в России или Беларуси, а также контакты с прокремлевски настроенными лицами.
Кроме того, в допуске к гостайне было отказано за поддержку российской агрессии против Украины, связь с вовлеченными в преступную деятельность лицами и обоснованными подозрениями о связи самого кандидата с преступной деятельностью.
В отчете VDD упоминаются и другие причины отказа в допуске к гостайне. Например, подозрительные финансовые сделки и накопления неясного происхождения, алкогольная, наркотическая, игровая или другая зависимость, психические расстройства, неадекватное, непрогнозируемое или неподобающее поведение.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!