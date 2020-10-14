Фото и видео ⟩ Без ажиотажа: жители Таллинна холодно встретили открытие магазина латвийской сети

Видео: Открытие Depo в Таллинне

Таллиннский магазин Depo площадью 25 000 квадратных метров является крупнейшим в Эстонии магазином, предлагающим товары для дома, сада, ремонта и строительства, сообщает девелопер квартала Авала Kaamos Kinnisvara.

Руководитель Kaamos Kinnisvara Прийт Уустулнд сказал, что Depo имеет для них особую важность - это первое полностью готовое здание в данном бизнес-квартале, которое передается арендатору.

Он добавил, что хотя здание Depo на первый взгляд может показаться обычным, особенным его делает экологичный материал крыши, который помогает нейтрализовать выбросы выхлопных газов транспортных средств. Кроме того, на крыше здания простирается крупнейший парк солнечных панелей площадью 15 000 квадратных метров, который поможет покрыть 1/3 планируемого энергопотребления бизнес-квартала Авала.