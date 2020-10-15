Эстонские фермеры вынуждены продавать картофель по четыре цента за килограмм

- Экспорт: за 15-килограммовый мешок картофеля прелагают семь центов за кг
- В некоторых местах картофель продают в биг-бэгах по четыре цента за кг
- Коронавирус сильно ударил по сектору
В настоящее время эстонские фермеры вынуждены продавать картофель и по четыре цента за килограмм. С одной стороны, низкая закупочная цена связана с обвалом рынка из-за коронавируса, а с другой, урожай был хорошим по всей Европе и поэтому в этот раз за картофель фермерам предлагают меньше, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В этом году в Эстонии урожай картофеля различался по регионам, в одних местах он был хорошим из-за дождей, в других - плохим из-за засухи. Однако самой большой головной болью тех, кто занимается выращиванием овощей, является нынешняя ситуация на рынке, когда за картофель и морковь платят в несколько раз меньше их себестоимости.
Низкие цены
"Цена действительно оставляет желать лучшего, - подтвердил председатель совета
Эстонского центрального союза хуторян Калле Хамбург. - В то время как производители молока жалуются, что цена молока на 20% ниже себестоимости, оптовая цена картофеля сейчас в три раза ниже себестоимости. То же самое и с другими овощами — с морковью ситуация ничуть не лучше".
По мнению Хамбурга, проблема больше связана с рынком, чем с урожаем: "Может быть, фермеры, у которых скромный урожай, даже счастливы, ведь в нынешней ситуации они не делают так много пустой работы".
"Особенно потрясают цены экспорта: если речь идет о 15-килограммовых мешках, то тогда предлагают семь центов за килограмм, если же речь идет о тоннах в биг-бэгах - то четыре цента за килограмм", - рассказал Хамбург. По его словам, нет смысла работать, если товар стоит копейки.
"Конечно, урожай картофеля и других овощей нетрудно собрать, но коронакризис и на нас наложил свой отпечаток, - подтвердил владелец хутора Яанумяэ Март Тимми. - Вопрос в том, будет ли все продано. Кроме того, несет ли эта работа экономическую выгоду. Самая серьезная проблема у нас с картофелем".
Тимми отметил, что у картофеля сейчас небывалая цена. "Те фермеры, которые взяли кредиты, плачут, потому что не знают, как будут их выплачивать", - сказал Тимми. "Деньгами, которые предлагают за картофель, вряд ли можно оплатить работу сборщиков урожая", - добавил Тимми.
Слишком хорошее лето
По словам Тимми, в этом году урожай был хорошим во всей Европе - лето выдалось прекрасным. "В этом году нет такого, что чье-то несчастье стало счастьем для других", - сказал Тимми, по словам которого, например, в прошлом году в Польше был очень плохой урожай и картофель продавали туда. "В этом году вряд ли кто-то из Эстонии сможет что-нибудь продать в другие страны. И сектор HORECA стал для нас почти несуществующим", - поведал он.
Также снизилось потребление, ведь туристический сектор и все точки общепита потеряли большую часть клиентов. "Тренд потребления людей дома немного изменился, в магазин все чаще ходят за готовой промышленной продукцией. Обычная эстонская еда ушла на второй план", - объяснил Тимми.
Продукция хутора Яагумяэ делится на четыре части: зерновые культуры, свиноводство, картофель и другие овощи. "Так разумнее. Иногда дела лучше обстоят с одним, иногда с другим — в итоге мы имеем хоть кое-какую стабильность", - сказал Март Тимми. Его старший сын, Таймар, занимается на хуторе Яагумяэ торговлей, а младший, Тармо, - сельскохозяйственной частью.
Хутор Яагумяэ выращивает картофель на 105 гектарах, другие овощи - на 110 гектарах, их которых 56 гектаров - это капуста, 12 гектаров - тыква, 14 гектаров - морковь и брюква, десять гектаров - свекла, также в небольшом количестве выращивают лук-порей. В общей сложности хозяйство ведется на 1500 гектарах.
Выращивающий в волости Ряпина в Пыльвамаа картофель Эльмет Коддала сказал, что собрал весь урожай. "Урожай в этом году скорее неважнецкий", - признал он, добавив, что это было связано с тем, что хутор пережил засуху в крайне неудачный период.
"Весной было холодно и картофель поздно взошел, - отметил Коддала. - Если в прошлом году погода была как по заказу, то в этом году урожай был плохим". Коддала выращивает картофель на 35-40 гектарах.
Влияние пандемии
Коддала подтвердил, что пандемия оказала негативное влияние на фермеров: "Продажи сейчас никакие. Рестораны закрыты, суда не ходят - торговля есть только тогда, когда торговые сети что-то покупают. Эта обусловленная пандемией цепная реакция дошла до нас и сейчас идет борьба за выживание".
По словам фермера, сейчас закупочная цена составляет 10-11 центов за килограмм. "Такое чувство, что тем, кто выращивает картофель, скоро самим придется доплачивать", - добавил Коддола, который занимается сельским хозяйством более 15 лет.
Хамбург сказал, что сектор отелей, ресторанов и кейтеринга, то есть HORECA в этом году рухнул преимущественно из-за коронакризиса. "Продажи чищеного картофеля прежде имели большое значение. Теперь картофель, который производили для очистки, придется сбывать на прилавках магазинов", - сказал Хамбург.
По словам председателя совета Эстонского центрального союза хуторян, урожайность в Эстонии была разной, в одних регионах осадки были в одно время, в других - в другое, и если во время образования клубней шли дожди, то и урожай был хорошим.
"Кое-где в июле была засуха, в других местах за сутки выпадало боле ста миллиметров осадков, которые вымывали удобрения и затапливали те части поля, которые находятся в низине. Ситуация по регионам может сильно разниться, так, например, некоторые фермеры говорят о рекордном урожае", - сказал Хамбург.
Обычно бывает так, что если в одной стране урожай лучше, чем в другой, то появляется возможность экспорта. "Однако в этом году на экспортных рынках нам ничего не светит, - считает Хамбург. - В Европе с HORECA такие же проблемы. А кроме того, стоит сказать о промышленности, поскольку во время весенней пандемии крахмальные фабрики тоже остановились. В Европе много промышленного картофеля было также отправлено в лес".
По словам Хамбурга, на самом деле паника возникает каждую осень, независимо от того, был год в плане урожая хорошим или плохим. "Ясность наступает зимой или под Новый год, так как картофель - это такая культура, которую необходимо реализовать к концу года. Тогда на рынке наступает затишье", - заключил он.