Эстонские фермеры вынуждены продавать картофель по четыре цента за килограмм

В этом году в Эстонии урожай картофеля различался по регионам, в одних местах он был хорошим из-за дождей, в других - плохим из-за засухи. Однако самой большой головной болью тех, кто занимается выращиванием овощей, является нынешняя ситуация на рынке, когда за картофель и морковь платят в несколько раз меньше их себестоимости.

Низкие цены

"Цена действительно оставляет желать лучшего, - подтвердил председатель совета

Эстонского центрального союза хуторян Калле Хамбург. - В то время как производители молока жалуются, что цена молока на 20% ниже себестоимости, оптовая цена картофеля сейчас в три раза ниже себестоимости. То же самое и с другими овощами — с морковью ситуация ничуть не лучше".

По мнению Хамбурга, проблема больше связана с рынком, чем с урожаем: "Может быть, фермеры, у которых скромный урожай, даже счастливы, ведь в нынешней ситуации они не делают так много пустой работы".

"Особенно потрясают цены экспорта: если речь идет о 15-килограммовых мешках, то тогда предлагают семь центов за килограмм, если же речь идет о тоннах в биг-бэгах - то четыре цента за килограмм", - рассказал Хамбург. По его словам, нет смысла работать, если товар стоит копейки.

"Конечно, урожай картофеля и других овощей нетрудно собрать, но коронакризис и на нас наложил свой отпечаток, - подтвердил владелец хутора Яанумяэ Март Тимми. - Вопрос в том, будет ли все продано. Кроме того, несет ли эта работа экономическую выгоду. Самая серьезная проблема у нас с картофелем".

Тимми отметил, что у картофеля сейчас небывалая цена. "Те фермеры, которые взяли кредиты, плачут, потому что не знают, как будут их выплачивать", - сказал Тимми. "Деньгами, которые предлагают за картофель, вряд ли можно оплатить работу сборщиков урожая", - добавил Тимми.

Слишком хорошее лето

По словам Тимми, в этом году урожай был хорошим во всей Европе - лето выдалось прекрасным. "В этом году нет такого, что чье-то несчастье стало счастьем для других", - сказал Тимми, по словам которого, например, в прошлом году в Польше был очень плохой урожай и картофель продавали туда. "В этом году вряд ли кто-то из Эстонии сможет что-нибудь продать в другие страны. И сектор HORECA стал для нас почти несуществующим", - поведал он.

Также снизилось потребление, ведь туристический сектор и все точки общепита потеряли большую часть клиентов. "Тренд потребления людей дома немного изменился, в магазин все чаще ходят за готовой промышленной продукцией. Обычная эстонская еда ушла на второй план", - объяснил Тимми.