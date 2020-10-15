Автомобиль сдан на разборку, а за OCTA все равно приходится платить. Почему так получается?

Передаче 4. studija женщина заявила, что хочет вернуть деньги, уплаченные за OCTA, которая действует до декабря. Для возврата средств ей пришлось подать страховщику документы о ликвидации машины. Это обязательное требование, чтобы такие автомобили не загрязняли окружающую среду.

"Если мне с 3 августа запрещено водить, значит и полис OCTA мне не нужен уже с 3 августа. Но от меня потребовали списать машину. Хорошо, я ушла, списала. Потом мне сказали, что машину нужно снять с учета и сдать на разборку. 23 сентября я оформила акт о ликвидации транспортного средства. И только с 24-го числа отменили OCTA. Я потеряла почти два месяца", - говорит Иева, пострадавшая в аварии.

В то же время Государственная полиция (VP) указывает, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права снимать автомобиль с учета или принимать решение о его списании на месте аварии.

ФОТО: скриншот видео

"Если у транспортного средства обнаружены серьезные повреждения, то полицейский имеет право принять решение об отмене технического осмотра. На этом полномочия полиции заканчиваются", - поясняет исполняющий обязанности начальника Управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.

Далее вся информация поступает в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), но и там формальности, связанные со страховкой, никто за водителя выполнять не будет.

Представительница CSDD Иева Берзиня отмечает, что в таких случаях автовладелец должен обратиться в обрабатывающую компанию, которая затем выдаст свидетельство о ликвидации. "Что это значит? По сути, это распечатка из регистра о том, что транспортное средство было списано. В этих случаях налоги не взимаются. Обрабатывающая компания делает практически все вместо человека".

Между тем Иева до сих пор не понимает, почему страховщикам мало того факта, что машина получила серьезные повреждения в результате ДТП, а техосмотр был аннулирован. Юрис Стенгревичс, член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), отмечает, что законодательством предусмотрено несколько способов прекращения страхования. В таких случаях либо транспортное средство должно быть снято с учета, либо машина должна быть списана, поскольку необходимо иметь доказательства того, что она не будет использоваться. После получения доказательств страховщик расторгает договор.

Фактически получается, что деньги за страховку можно вернуть, если автовладелец после аварии обратится в CSDD и временно приостановит регистрацию машины. После этого можно вернуть деньги за тот период, когда транспорт не был на учете. Регистрация автомобиля также может быть приостановлена ​​доверенным лицом владельца, однако Иева не понимает, что делать, если человек находится в реанимации после аварии и с ним невозможно связаться. Варианты действий в такой ситуации в законе не упоминаются.