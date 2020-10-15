Пт, 16.10.2020
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Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог

В Риге в жилом доме треснули стена и пол: подробности
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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Утром в четверг, 15 октября, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) эвакуировали жильцов дома на ул. Маскавас, так как в несущих конструкциях здания образовались трещины.

Вызов был получен в 6:52 утра. Жильцы позвонили после того, как на стене и на полу квартиры на втором этаже появились трещины, отмечает LETA.

В результате в целях безопасности были эвакуированы 17 человек. На место происшествия прибыли инспекторы Строительного управления.

Как сообщила передача "Сегодня вечером" телеканала LTV7, ЧП произошло по адресу улица Маскавас, 137.

В рижской стройуправе заявили, что причина трещины - несогласованные строительные работы, которые вели на первом этаже, в результате чего возникла деформация межэтажного перекрытия, а также просел пол на втором этаже.

В результате было принято решение остановить эксплуатацию обеих квартир.

Рижская дума уже пообещала обеспечить жильем жильцов второго этажа. Эксплуатация остальных квартир разрешена.

Против жильца, затеявшего строительство, начато административное дело, ему грозит до 2000 евро штрафа.

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