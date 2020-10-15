В Риге в жилом доме треснули стена и пол: подробности
Утром в четверг, 15 октября, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) эвакуировали жильцов дома на ул. Маскавас, так как в несущих конструкциях здания образовались трещины.
Вызов был получен в 6:52 утра. Жильцы позвонили после того, как на стене и на полу квартиры на втором этаже появились трещины, отмечает LETA.
В результате в целях безопасности были эвакуированы 17 человек. На место происшествия прибыли инспекторы Строительного управления.
Как сообщила передача "Сегодня вечером" телеканала LTV7, ЧП произошло по адресу улица Маскавас, 137.
В результате было принято решение остановить эксплуатацию обеих квартир.
Рижская дума уже пообещала обеспечить жильем жильцов второго этажа. Эксплуатация остальных квартир разрешена.
Против жильца, затеявшего строительство, начато административное дело, ему грозит до 2000 евро штрафа.