В Риге в жилом доме треснули стена и пол: подробности

Вызов был получен в 6:52 утра. Жильцы позвонили после того, как на стене и на полу квартиры на втором этаже появились трещины, отмечает LETA.

В результате в целях безопасности были эвакуированы 17 человек. На место происшествия прибыли инспекторы Строительного управления.

Как сообщила передача "Сегодня вечером" телеканала LTV7, ЧП произошло по адресу улица Маскавас, 137.

В рижской стройуправе заявили, что причина трещины - несогласованные строительные работы, которые вели на первом этаже, в результате чего возникла деформация межэтажного перекрытия, а также просел пол на втором этаже.

В результате было принято решение остановить эксплуатацию обеих квартир.

Рижская дума уже пообещала обеспечить жильем жильцов второго этажа. Эксплуатация остальных квартир разрешена.