The Guardian: западные спецслужбы считают, ФСБ отравила Навального, но не собиралась его убивать

Именно на основании этого заключения, как отмечает издание, страны Евросоюза и Великобритания вчера, 15 октября, ввели санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова. В решении о санкциях было сказано, что руководитель спецслужбы "оказывал поддержку" людям, отравившим Навального, или имевшими к этому отношение.

Два собеседника газеты выразили мнение, что за отравлением стоит Вторая служба ФСБ, которая, по выражению газеты, "ответственна за внутриполитические угрозы со стороны Кремля". Источники издания выразили предположение, что

ФСБ провела операцию против Навального не с целью уничтожить политика, а чтобы сделать тому недвусмысленное предупреждение, а также вынудить покинуть страну.

Источники, разговаривавшие с центром Михаила Ходорковского "Досье", считают, что для отравления Алексея Навального намеренно было выбрано вещество из группы "Новичок". По их словам, в распоряжении у ФСБ есть множество ядов, в том числе и до сих пор неизвестных. Собеседники центра "Досье" уверены, что, если бы целью российских спецслужб было убийство Навального, это было бы сделано.