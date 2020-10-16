The Guardian: западные спецслужбы считают, ФСБ отравила Навального, но не собиралась его убивать

Спецслужбы Великобритании, Франции и Германии считают, что за отравлением Алексея Навального стоит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает "Медуза", со ссылкой на британскую газету The Guardian и ее неназванных источников.
Именно на основании этого заключения, как отмечает издание, страны Евросоюза и Великобритания вчера, 15 октября, ввели санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова. В решении о санкциях было сказано, что руководитель спецслужбы "оказывал поддержку" людям, отравившим Навального, или имевшими к этому отношение.
Два собеседника газеты выразили мнение, что за отравлением стоит Вторая служба ФСБ, которая, по выражению газеты, "ответственна за внутриполитические угрозы со стороны Кремля". Источники издания выразили предположение, что
Источники, разговаривавшие с центром Михаила Ходорковского "Досье", считают, что для отравления Алексея Навального намеренно было выбрано вещество из группы "Новичок". По их словам, в распоряжении у ФСБ есть множество ядов, в том числе и до сих пор неизвестных. Собеседники центра "Досье" уверены, что, если бы целью российских спецслужб было убийство Навального, это было бы сделано.