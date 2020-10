У TVNET Grupa - теперь новая многофункциональная видеостудия

1 октября этого года TVNET Grupa переехала в новый дом в офисном здании Origo One на улице Сатеклес, 2б. Наряду с новыми офисными помещениями у нашей команды появилась и новая многофункциональная видеостудия.

К разработке многофункциональной студии свою руку приложили профессиональные специалисты по обустройству студий из YES WE CAN, а также компания по звуку и свету NA.