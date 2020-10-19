У TVNET Grupa - теперь новая многофункциональная видеостудия

16 октября студия прошла свое боевое крещение. Первой передачей в новой студии стала организованная в рамках RIGA COMM 2020 прямая трансляция дискуссии TVNET Cookie 3000, на которой обсуждали будущее цифрового маркетинга.

1 октября этого года TVNET Grupa переехала в новый дом в офисном здании Origo One на улице Сатеклес, 2б. Наряду с новыми офисными помещениями у нашей команды появилась и новая многофункциональная видеостудия.

"Учитывая стремительное развитие видеоформата в мире, для нас, как для ведущей латвийской онлайн-медиагруппы, также важно следить за глобальными тенденциями и предлагать нашей аудитории различные формы контента, не уступающие телевидению.

Диверсификация форматов контента также позволяет нам привлекать важную и для нас аудиторию молодых людей, чьи привычки потребления новостей отличаются.

Итак, мы открываем новую, свежую страницу в нашей повседневной жизни и до встречи онлайн!".