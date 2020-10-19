У TVNET Grupa - теперь новая многофункциональная видеостудия

Впредь технические возможности - еще шире, а содержание - еще разнообразнее.
16 октября студия прошла свое боевое крещение. Первой передачей в новой студии стала организованная в рамках RIGA COMM 2020 прямая трансляция дискуссии TVNET Cookie 3000, на которой обсуждали будущее цифрового маркетинга.
1 октября этого года TVNET Grupa переехала в новый дом в офисном здании Origo One на улице Сатеклес, 2б. Наряду с новыми офисными помещениями у нашей команды появилась и новая многофункциональная видеостудия.
Галерея: Новый офис TVNET Grupa
Член правления TVNET Grupa Зане Бартниеце:
"Учитывая стремительное развитие видеоформата в мире, для нас, как для ведущей латвийской онлайн-медиагруппы, также важно следить за глобальными тенденциями и предлагать нашей аудитории различные формы контента, не уступающие телевидению.
Диверсификация форматов контента также позволяет нам привлекать важную и для нас аудиторию молодых людей, чьи привычки потребления новостей отличаются.
Итак, мы открываем новую, свежую страницу в нашей повседневной жизни и до встречи онлайн!".
Главный редактор TVNET Grupa Том Островскис:
"Большое удовлетворение и искренняя радость за новый дом и студию для TVNET Grupa, поскольку мы создали подходящую среду для журналистов и полноценные возможности для производства качественного контента. Я уверен, что наши читатели и зрители этого заслуживают и оценят это!".
Несмотря на то, что редакционная работа в настоящее время проходит в основном дистанционно, в студии уже планируется запись передач TVNET, а также началась подготовка новых проектов. В будущем именно здесь будут создаваться все передачи, подкасты, а также элементы аудио- и видеоконтента TVNET GRUPA.
В студии можно записывать как визуальные, так и аудио передачи с гостями, из нее можно вести прямые трансляции в любую точку мира.
К разработке многофункциональной студии свою руку приложили профессиональные специалисты по обустройству студий из YES WE CAN, а также компания по звуку и свету NA.
TVNET Grupa - это онлайн медиа-группа, создающая контент для известных брендов TVNET, RUS TVNET, Apollo.lv, Receptes.lv, Spoki.lv.
Уже в течение всего года TVNET Grupa является самой читаемой онлайн медиа-группой в Латвии, предоставляющей актуальный, объективный и интересный контент, раскрывающий мир во всей его красе.
В сентябре TVNET Grupa по-прежнему была лидером в латвийской интернет-среде, достигнув 856 000 уникальных пользователей в месяц.
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная международной исследовательской интернет-компанией Gemius об общей аудитории латвийских интернет-ресурсов.
TVNET Grupa является дочерней компанией EE Postimees Grupp.