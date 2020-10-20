Пандемия - подходящий момент для переоценки "священных коров" капитализма

Единственный приемлемый ответ на такой кризис – осуществление "Великой перезагрузки" нашей экономики, политики и общества.

Более того, сейчас подходящий момент для переоценки "священных коров" допандемической системы, а также для защиты некоторые устоявшихся принципов. 2

Задача, которая стоит перед нами: сохранить достижения последних 75 лет, но в более устойчивой форме.

За десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, мир совершил беспрецедентные прорывы на пути к искоренению нищеты, сокращению детской смертности, повышению продолжительности жизни, улучшению грамотности.

Международное сотрудничество и торговлю, которые в послевоенные годы помогли добиться улучшения этих и многих других индикаторов человеческого прогресса, обязательно нужно сегодня поддерживать и защищать от возобновившегося скептического отношения к их достоинствам.

Одновременно мир не должен ослаблять внимания к проблеме, определявшей допандемическую эпоху: "Четвертая промышленная революция" и дигитализация бесчисленных видов экономической деятельности. Новейший прогресс в технологиях обеспечил нас инструментами, необходимыми для противостояния нынешнему кризису, в том числе с помощью быстрой разработки вакцин, новых видов лечения, средств личной защиты. Нам надо будет по-прежнему инвестировать в исследования и разработки, в образование и инновации, одновременно выстраивая защиту от тех, кто злоупотребляет технологиями.

Однако ряд других привычных принципов нашей глобальной экономической системы надо будет оценить заново, причем открыто и непредвзято. Главный среди этих принципов – неолиберальная идеология. Фундаментализм свободного рынка ослабил права рабочих и экономическую стабильность, спровоцировал гонку дерегулирования и разрушительную налоговую конкуренцию, сделал возможным возникновение огромных новых глобальных монополий.

Правила торговли, налогообложения и конкуренции, которые отражают десятилетия неолиберального влияния, сегодня нужно подвергнуть ревизии. В противном случае идеологический маятник, уже пришедший в движение, может качнуться обратно к полномасштабному протекционизму и другим проигрышным для всех экономическим стратегиям.

В частности, нам нужно пересмотреть нашу коллективную приверженность "капитализму" – такому, как мы его знаем. Очевидно, что нам не следует отказываться от базовых моторов роста. Почти всем социальным прогрессом, достигнутым в прошлом, мы обязаны предпринимательству и его способности создавать богатство, беря на себя риски и применяя инновационные бизнес-модели. Нам нужны рынки, чтобы эффективно распределять ресурсы и производство товаров и услуг, особенно когда речь заходит о решении таких проблем, как изменение климата.

Но мы обязаны переосмыслить, что именно мы имеем в виду под словом "капитал" в его множестве форм – финансовой, экологической, социальной, человеческой. 2

Современные потребители не хотят просто получать больше товаров и услуг лучшего качества по разумной цене. Все чаще они ожидают, что компании будут вносить вклад в социальное благополучие и общее благо. Существует фундаментальная необходимость в новом виде "капитализма" и растущий массовый спрос на него.