Адвокат о гибели парома "Эстония": это было массовое убийство, а не несчастный случай

62-летний Хеннинг Витте с трудом поднялся на второй этаж Эстонского дома, но его глаза блестели. "Мы очень счастливы", - сказал он о себе и своей давней соратнице, немецкой журналистке Ютте Рабе, которая погружалась к остову парома "Эстония".

"В Швеции я много потерял как в финансовом плане, так и в плане репутации", - пожаловался адвокат, против которого была начата клеветническая кампания сразу же после того, как он занялся альтернативными теориями гибели парома "Эстония".

"Я так счастлив, что они засняли эту пробоину", - сказал Хеннинг Витте, который надеется на проведение нового расследования. Ведь, как говорит Витте: "Официальное объяснение этой трагедии было неверным". Дальше он выдвигает еще более чудовищное обвинение:

"Совершенно ясно, что судно утопили специально. Это не был несчастный случай, это было массовое убийство. Но мы не знаем, кто это сделал".

Витте полагает, что в корпусе "Эстонии" могут быть и другие пробоины. Он говорит о пробоине, которую видел нырявший к затонувшему судну водолаз; пробоина, вокруг которой металл сложился, словно тюльпан. Он подозревает, что одну пробоину прикрыл металлической пластиной Департамент водных путей Швеции - именно поэтому ее не видела Ютта Рабе, которая на рубеже веков спускалась в парому "Эстония" в целях журналистского расследования.

"Мы знаем от многих пассажиров, находившихся ниже автомобильной палубы, что вода шла снизу. Это указывает на то, что где-то должна быть пробоина, - уверен адвокат. - Мой технический эксперт сказал, что если вода попадает на автомобильную палубу, как случилось с MS Jan Heweliusze и MS Herald of Free Enterprise, теряется стабильность и судно переворачивается вверх дном, что также смертельно опасно, поскольку все находящиеся сверху люди одновременно оказываются под водой. Но судно не тонет так быстро. Оно несколько дней качается по волнам благодаря воздуху, который остался на палубах, которые располагались ниже автомобильной.

В случае "Эстонии" мы говорим о 18 000 кубометров воздуха. Все должно было выйти. Только тогда можно утонуть за 45 минут, если в корпусе есть протечка, пробоина".

Местами сложно понять, во что именно верит Витте. Различные версии переплетены в его рассказе, в котором встречаются секретные службы, Билл Клинтон, капитан Пихт и загадочные телефонные звонки премьер-министру Швеции. Немецкое посольство, взрывчатые вещества (какие-то взорвались, какие-то нет), подлодка, пробоины, контрабанда оружия, российский почерк… Сложно было даже понять, кто такие загадочные "они", на которых ссылался адвокат.

Позже я прочитал в шведской версии Wikipedia утверждение, что, согласно теории Витте, Шведское агентство новостей TT и Шведское радио контролирует совет психологической защиты, который в свою очередь является частью Шведской службы военной безопасности MUST.