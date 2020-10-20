The New Yorker отстранил журналиста от работы из-за непристойностей в прямом эфире

Американский журнал The New Yorker отстранил от работы своего 60-летнего журналиста Джеффри Тубина за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom. Об этом пишет Esquire.
"Я совершил досадно глупую ошибку, полагая, что был за кадром", - признался Тубин.
Он принес извинения жене, семье, друзьям и коллегам. В тот момент он считал, что его не видно в Zoom.
"Я думал, что никто из участников конференции меня не увидит. Я думал, что отключил видео", - сказал он.
Инцидент произошел на прошлой неделе во время видеозвонка, который проходил между сотрудниками The New Yorker и радио WNYC. Это была симуляция выборов И сотрудники издания изображали разных именитых политиков. После был десятиминутный перерыв, а потом коллеги увидели как Тубин опустил свою камеру и удовлетворял себя. После мужчина вернулся в эфир и не подозревал, что коллеги стали очевидцами пикантной сцены.
Представители журнала уточнили, что журналиста отстранили на время расследования инцидента.
Главред The New Yorker Дэвид Ремник отметил, что они серьезно отнеслись к этому вопросу.
Джеффри Тубин также работает юридическим аналитиком в CNN. Сейчас он взял перерыв в работе. Мужчина написал несколько книг, одна из которых была адаптирована как сериал "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений".