"Это марафон, а не спринт": получит ли Латвия средства из Фонда оздоровления ЕС?

Без четко обозначенных реформ Латвия может не дойти до переговоров о получении средств из Фонда оздоровления ЕС, заявил во вторник, 20 октября, на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству заместитель госсекретаря Министерства финансов Арманд Эберхардс.
По оценкам Министерства финансов, министерства и другие учреждения подали заявки на 7,5 млрд евро в фонд, хотя доступная сумма будет менее 2 млрд евро.
Эберхардс сообщил, что Латвия разрабатывает предложения для подачи в Фонд оздоровления, однако ни в Европе, ни в Латвии пока не принято конкретных решений. "Это марафон, а не спринт, потому что цель состоит в том, чтобы утвердить национальные планы восстановления, которые должны быть разработаны к апрелю следующего года", - сказал он, добавив, что параллельно с разработкой национальных планов ведется обсуждение с Европейской комиссией.
В национальных планах должны быть предусмотрены цели, реформы, инвестиции для их реализации и конкретные проекты для достижения этих целей.
Чем раньше наметятся направления реформ, тем быстрее Латвия получит гарантируемую часть финансирования, сказал госсекретарь.
Говоря о направлениях реформ, он информировал, что на прошлой неделе прошли переговоры Латвии с представителями Еврокомиссии о необходимых реформах в сфере здравоохранения. В Еврокомиссии подтвердили, что в первую очередь речь пойдет о результатах реформ и целях, а потом уже о конкретных проектах.