"Это марафон, а не спринт": получит ли Латвия средства из Фонда оздоровления ЕС?

По оценкам Министерства финансов, министерства и другие учреждения подали заявки на 7,5 млрд евро в фонд, хотя доступная сумма будет менее 2 млрд евро.

Эберхардс сообщил, что Латвия разрабатывает предложения для подачи в Фонд оздоровления, однако ни в Европе, ни в Латвии пока не принято конкретных решений. "Это марафон, а не спринт, потому что цель состоит в том, чтобы утвердить национальные планы восстановления, которые должны быть разработаны к апрелю следующего года", - сказал он, добавив, что параллельно с разработкой национальных планов ведется обсуждение с Европейской комиссией.

В национальных планах должны быть предусмотрены цели, реформы, инвестиции для их реализации и конкретные проекты для достижения этих целей.

Чем раньше наметятся направления реформ, тем быстрее Латвия получит гарантируемую часть финансирования, сказал госсекретарь.