Своя квартира. Евроремонт. Чтобы поближе к садику и школе. Детская площадка недалеко, а ещё лучше – парк. Это стандартный для молодых семей "комплект", к которому стремятся многие. Некоторые ещё и переезжают из маленьких городов в мегаполисы, ведь там "возможностей больше".

Но есть семья, для которой самое лучшее место для жизни – это латгальский хутор. Ещё буквально три года назад – заброшенный. А сегодня здесь они строят свой дом. Правильнее даже сказать – поместье. У него уже и название соответствующее есть – Gallerhof (hof – с немецкого "двор", "усадьба"). А герои очередного выпуска проекта "(не)Нормальные люди": – Виктор и Наталья Галлеры, для которых просторы и природа намного важнее бытовых удобств и общепринятых представлений о быте семьи с маленькими детьми.

Все берут ипотеку, а они взяли собаку

Виктор и Наталья начинают свой рассказ о том, как полтора года искали свой хутор, а в итоге приехали в 2017-м сюда, в Беркенели (Калкунская волость Даугавпилсского края), сели на покосившуюся лавку, которую было едва заметно среди двухметровой травы, и решили: "Хорошо-то как… Будем здесь жить!".

Поначалу такой подход к выбору места жительства кажется странным. Но стоит познакомиться с ребятами поближе, узнать, чем они здесь занимаются и какими принципами руководствуются по жизни, как понимаешь: этого хутора в данном случае просто не могло не быть.

Наташа рассказывает, что выросла в частном доме, поэтому всегда знала, что квартира – это всего лишь временный вариант для них с супругом, и не понимала, как в ней жить, когда в семье появятся дети. И собаку Галлеры брали сразу "полноразмерную" - с мыслью о том, что жить будут в доме. Это, кстати, тоже диковинная история. Они увидели фотографию своей Герды в интернете и поехали за ней по январскому гололёду на далёкий хутор за Цесисом. Забрали нового члена семьи за коробку "Рафаэлло". Это случилось как раз в момент кризиса в отношениях Натальи и Виктора. Герда сплотила их и помогла им двигаться дальше вместе к общей цели.

ФОТО: Из личного архива

Так что, если многие их сверстники в этом возрасте берут ипотеку на жильё в городе, Галлеры вместо этого взяли собаку и потом вместе с ней, втроём, выбрали для себя этот новый старый дом в деревне. А потом появилась на свет их дочь Вера. Скоро родится и второй ребёнок. И это будет уже вторая зима Галлеров на хуторе...

Что касается Виктора, то он рос в квартире. В какой-то момент его родители решили перебраться в деревню. Разменяв квартиру и дачу на дом, переехали, но ничего путного из этого не вышло. Дедушку с бабушкой маленькая Вера теперь навещает по отдельности, они развелись.

Виктор рассказывает: "В старших классах я был редактором школьной газеты и мечтал о карьере журналиста, но так и не поступил на журфак. После поездки к друзьям в Грузию в августе 2008-го, когда я побывал почти во всех местах будущих вооруженных действий за день-два до появления там танков, многое изменилось в сознании, кроме, конечно, базовых ценностей и желания что-то создавать, строить, развивать, в общем - заниматься полезными для общества делами!".

По первому образованию Виктор – ландшафтный архитектор. Считает, что ему посчастливилось поработать в латвийском предприятии Labie Koki. Это был бесценный опыт сотрудничества в сфере ландшафтного проектирования и строительства, участие в интересных международных проектах, поездки по Европе и три года работы и жизни на живописном берегу реки Волги. После российских просторов он уже не представлял себя живущим в четырёх стенах. Плюс очень полюбил растения, хотел заниматься ими не только по работе.

В итоге после долгих поисков они с супругой приехали в свой будущий Gallerhof. С которого, по иронии судьбы, когда с деревьев опадает листва, виден тот самый хутор его родителей.

Их соседи – разменявшие девятый десяток баба Зоя и баба Полина. Обе очень обрадовались, что молодёжь поселилась рядом: "хоть будет с кем поговорить". С переездом ребят на хутор они обрели и собеседников, и помощников, и добрых приятелей.

Что для одного мусор, для другого – находка

"Буквально все, кто к нам приезжает, говорят: "Ой, тут же столько работы!". Мы с Виктором уже мысленно закатываем глаза, когда слышим эти слова", – смеётся Наталья. Супруг вторит ей: "Наши родственники поначалу откровенно говорили: "Да вы не справитесь!". Ну так мы знали, что предстоит много работы, никто не строил иллюзий на этот счёт. Мы осознавали, за что брались. Мы этого и хотели".

Первое время они вынуждены были заниматься не стройкой, а уборкой хлама. "Дом был в таком состоянии, что когда здесь умер человек, то его чашка так и осталась стоять на столе. Как и банка горчицы в холодильнике", – вспоминает Виктор.

ФОТО: Из личного архива

Так же и участок в два гектара вокруг был не только заросшим и запущенным, но и заваленным мусором. Дачники потом ещё долго по привычке выбрасывали пакеты с мусором на уже приведённую в порядок аллею Галлеров. Но Виктор ходил за ними с овчаркой и вежливо объяснял, что так делать нельзя. Собирали и увозили.

"Мы, пожалуй, здесь единственные, к кому приезжает мусоровоз, – отмечает Виктор. – Почему-то нашим людям свойственно, что я называю, ходить под себя. Я имею в виду складирование отходов и мусора прямо там, где ты живёшь. Вот, например, в месте, где я хочу построить новый просторный вольер для собак, мы стали экскаватором выкапывать землю, и в ней оказалось столько старого стекла, что решили: проще забетонировать и насыпать сверху песка, чтобы собакам было комфортно".

При этом для Галлеров старое – это не всегда мусор. Всё, что возможно, они стараются использовать вторично. Стеллаж для книг в их доме сделан из кирпича от старой печки и старых половых досок. Некоторые подоконники – из обрезков фанеры, которые остаются у Виктора при изготовлении детской мебели в одном из его проектов. Другой – из б/у кирпича. Смотрится очень самобытно.

Одни двери Виктор купил в Риге при ремонте какой-то "сталинки" как дрова. Другие привез из Межциемса, где человек разбирал свою деревянную веранду, чтобы заменить газобетоном. В собственной строящейся беседке он использовал остекление, которое прежний хозяин заменил на современный пластик. Другие массивные деревянные двери кто-то оставил возле контейнеров, видимо, сменив на какие-то "картонные" из Depo, не осознавая их ценности. Так что он своей находкой очень доволен. Вместе с супругой они их восстанавливают, подбирают фурнитуру. Да, это требует немало времени и усилий. Но им это в радость.

Дом – это всего лишь укрытие от снега и дождя

В старом доме снесли все внутренние стены, Виктор укрепил конструкцию, сделал новую планировку (весь дом можно обойти по кругу, попадая из одного помещения в другое), установили отопительный котёл, провели в дом воду и обустроили канализацию. Все эти капитальные работы велись в ударном темпе летом 2019-го, а в это время молодая семья с малышкой Верой жила в сарайчике возле дома.

Они признаются, что не сильно радовались таким условиям быта, но с юмором и оптимизмом называли свой сарайчик "бунгало" и двигались вперёд к своей цели. "Вера ходила за экскаватором с чертежами и поливала бетон, чтобы всё было по науке!" – рассказывают ребята. В какой-то момент Наташе и Вере пришлось съехать к маме Виктора, так как резко похолодало, а он продолжал работу, ночуя в доме с бетонным полом без какой-либо отделки с буржуйкой и двумя собаками.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Сегодня они все вместе живут под одной крышей. Дом Виктор планирует достроить "и вширь, и ввысь". Хвалит тех, кто в своё время его возвёл, ведь он стоит идеально относительно сторон света. Семья просыпается с первыми лучами солнца, весь день освещены кухня и гостинная, а в рабочую зону лучи солнца практически не попадают, поэтому удобно работать за компьютером.

Но Виктор говорит, что дом – это всего лишь место, где можно спрятаться от снега и дождя. Большую часть времени он проводит на участке. Применяя свои профессиональные знания и опыт, он проектирует и осуществляет самые разные задумки, создавая один за другим уютные и самобытные уголки в своем Gallerhof. Он проращивает семена, спасает деревья, повреждённые косулями, пересаживает, прививает, ухаживает. Об этом он может рассказывать бесконечно и с таким упоением, что понимаешь: человек нашёл себя.

При этом он не просто ландшафтный архитектор, любящий растения и знающий о них многое. По второму образованию Виктор – карьерный консультант и специалист по работе с молодежью. Он пишет проекты, работает в Молодёжном отделе Городской думы, вечерами преподает в техникуме, иногда работает в мастерской Gallerhof Holzwerk (компания основана в 2017 году при поддержке муниципальной программы – конкурса "Импульс"), создавая детскую мебель (@timbedu), и проводит познавательные экскурсии и мастер-классы в своём поместье.

Наталья по образованию графический дизайнер. Но признаётся, что недавно пришло чёткое понимание: хочется заниматься чем-то более глобальным, приносящим видимый и значимый результат. Она пишет проекты, поддерживает инициативы мужа, а иногда играет роль сдерживающего фактора: планы и идеи Виктора порой так стремительны и всеобъемлющи, что женщине приходится "приземлять" своего избранника.

ФОТО: Ирина Маскаленко

За всё отвечает своим именем

В названиях проектов молодой семьи фигурирует их фамилия. "Мне нравится личное отношение к делу, – объясняет Виктор. – Я за всё, что делаю, отвечаю своей головой и своим именем. Меня так учили в компании, где я раньше работал, и мне близок такой подход".

Их имя действительно стало узнаваемым за короткий срок. В поместье Gallerhof в Калкунской волости побывало уже немало групп, начиная от третьеклассников и заканчивая студентами магистратуры. Галлеры делятся с ними своей любовью к природе, ко всему живому и естественному, показывают, как в результате стараний и труда людей создаются незаурядные объекты, уютные местечки и глобально – благоприятная и гармоничная среда для жизни. Они осознанно оберегают, сохраняют то, что их окружает, и постоянно это улучшают.

При этом никто не отменял обычных жизненных проблем и неурядиц. По их планам сильно ударила пандемия, их ребёнок, как и другие, иногда болеет, а сами они иногда ссорятся. В этом смысле они обычная семья. Но вот в отношении к своему дому, к своему делу и жизни они действительно вдохновляют и порой даже немного удивляют.

Некоторые даже самые близкие люди иногда с юмором называют Галлеров колхозниками. Они не обижаются ничуть. Да и Наталья в разговоре припоминает супругу, что у них всё ещё хранятся его рубашки и костюмы и 52 галстука, в которых он щеголял в своё время. А теперь у него только две стопки белых футболок: обычных и тех, что в силу экстремальных обстоятельств носки стали "рабочими" белыми футболками.

Наташа признаётся, что и малышку Веру она одевает по принципу "главное – удобно". Вера самозабвенно копается в земле, смело противостоит осам, покушающимся на её мёд, и срывает прямо с веток сладкие яблоки, выращенные её родителями.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Да, Gallerhof – это определённо поместье, а не просто хутор. Будущее родовое гнездо. Место и обстоятельства, являющиеся лучшими из возможных для Виктора и Натальи Галлеров и их детей.