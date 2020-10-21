Дмитрий Кохно - его уволили с белорусского ТВ после протестов. Он стал ведущим "Холостяка"

Популярный белорусский шоумен Дмитрий Кохно выходил на акцию протеста после выборов президента Беларуси, а также эмоционально высказывался о задержаниях возле магазина Symbal.by. За участие в акции он отсидел "сутки" на Окрестина, а позднее был уволен с белорусского телеканала ОНТ. Как сообщает TUT.BY со ссылкой на самого Дмитрия, теперь он станет ведущим восьмого сезона шоу "Холостяк" на российском телеканале ТНТ.
Эту новость Дмитрий также разместил у себя в Instagram. Под его постом вскоре появились комментарии из серии: "Тот случай, когда "Холостяка" можно смотреть ради ведущего, а не самого холостяка".
В беседе с TUT.BY Дмитрий отметил: "Я сам был холостяком до 30 лет. А сейчас у меня семья с двумя детьми. И я уверен, что хорошая семья - это лучшее, что нужно, для того, чтобы прожить эту жизнь. И своим небольшим, но крепким семейным опытом, я смогу поделиться. Хотя моя задача в проекте - создать искренний и честный момент для Тимати и той девушки, которая ему понравится".
Как уже сообщал RUS TVNET, Тимати утвержден новым участником шоу "Холостяк". Как отмечает TUT.BY со ссылкой на организаторов шоу, количество заявок на кастинг для нового сезона "Холостяка" уже побило все рекорды -
число девушек, мечтающих влюбить в себя Тимати, перевалило за 30 тысяч.
Как известно, кастинг продлится до ноября, а премьера нового сезона запланирована на весну 2021 года.