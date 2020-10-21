Дмитрий Кохно - его уволили с белорусского ТВ после протестов. Он стал ведущим "Холостяка"

Эту новость Дмитрий также разместил у себя в Instagram. Под его постом вскоре появились комментарии из серии: "Тот случай, когда "Холостяка" можно смотреть ради ведущего, а не самого холостяка".

В беседе с TUT.BY Дмитрий отметил: "Я сам был холостяком до 30 лет. А сейчас у меня семья с двумя детьми. И я уверен, что хорошая семья - это лучшее, что нужно, для того, чтобы прожить эту жизнь. И своим небольшим, но крепким семейным опытом, я смогу поделиться. Хотя моя задача в проекте - создать искренний и честный момент для Тимати и той девушки, которая ему понравится".