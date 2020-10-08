Тимати станет новым участником реалити-шоу "Холостяк"

Выбирать себе даму сердца из участниц будет Тимати. Премьера пока назначена на весну. Съемки еще не стартовали, поскольку кастинг девушек до сих пор в процессе.

Напомним, бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова объявила об их расставании всего лишь месяц назад, однако подчеркнула, что пара так и не смогла пережить карантин и уже давно живет раздельно.

У Тимати двое детей - дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой и сын Ратмир, которому вот-вот исполнится год.