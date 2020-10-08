Чт, 8.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Тимати станет новым участником реалити-шоу "Холостяк"

Тимати

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Создатели проекта расскретили и мя нового участника шоу "Холостяк". На этот раз им станет Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов). Об этом пишет Super.ru.

Выбирать себе даму сердца из участниц будет Тимати. Премьера пока назначена на весну. Съемки еще не стартовали, поскольку кастинг девушек до сих пор в процессе.

Напомним, бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова объявила об их расставании всего лишь месяц назад, однако подчеркнула, что пара так и не смогла пережить карантин и уже давно живет раздельно.

У Тимати двое детей - дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой и сын Ратмир, которому вот-вот исполнится год.

Галерея: концерт Тимати в "Дзинтари"

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