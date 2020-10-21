Кто мотивирует лучше чиновников? Житель Колки с юмором объяснил, зачем носить маску

В прошлом году прекратились отношения специалиста по рекламе Эрика Стендзеника с художницей Гитой Шмите. Они были вместе 23 года. После этого он покинул Ригу и переехал на Колку. Сейчас в социальных сетях он поделился забавным объяснением, почему нужно использовать защитную маску.
Как рассказал Стендзениекс в социальных сетях, изначально он относился к защитным маскам скептически, но теперь не решается отказываться от их использования.
"Пока я один сидел на Колке, действительно очень хотелось посмеяться над масками. НО.
Если бы на этой неделе я был в Риге три раза, не надел бы маску в местном TOP-чике, и в Колке кто-нибудь заболел, меня просто разорвали бы на части местные авторитеты.
Носите маску не из научных соображений, а, чтобы местные рыбаки не избили вас кулаками весом в 5000 кг. Правда - они больше моей головы.
"Что??? Из-за тебя я 14 дней не смогу выйти в море?". Иногда местные жители мотивируют лучше, чем чем Винькеле и Думпис", - написал Стендзениекс.
Еще раньше он шутил про жителей Колки и использование масок: "В Колке люди носят по 30-50 масок одну на другой, потому что так они хорошо поглощают удар".