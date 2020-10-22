Чт, 22.10.2020
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Министр: нужно наказывать злостных "неносителей" масок и подстрекателей

Министр юстиции Янис Борданс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Контролируя использование защитных масок, следует различать разные ситуации - когда человек случайно забыл надеть маску и когда он это делает сознательно и умышленно, сказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении министр юстиции Янис Борданс.

Министр считает, что наказывать нужно тех, кто злостно нарушает требования.

Также глава Минюста считает, что наказывать нужно и тех, кто подстрекает не носить маски.

Борданс сообщил, что Минюст в настоящее время не разрабатывает изменения в нормативных актах, чтобы наказывать за неиспользование масок можно было не только физических лиц, но и коммерческие предприятия, которые допускают нахождение людей без масок на своих объектах.

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