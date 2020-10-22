Министр: нужно наказывать злостных "неносителей" масок и подстрекателей

Также глава Минюста считает, что наказывать нужно и тех, кто подстрекает не носить маски.

Борданс сообщил, что Минюст в настоящее время не разрабатывает изменения в нормативных актах, чтобы наказывать за неиспользование масок можно было не только физических лиц, но и коммерческие предприятия, которые допускают нахождение людей без масок на своих объектах.