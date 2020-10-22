Пт, 23.10.2020
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  • "Цепочки поставок станут короче и проще": чему коронакризис научил латвийскую экономику

"Цепочки поставок станут короче и проще": чему коронакризис научил латвийскую экономику

Мартиньш Казакс

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Одним из уроков кризиса из-за Covid-19 станет то, что многие цепочки поставок станут короче и проще, сказал в интервью агентству LЕТА президента Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Кризис, безусловно, показал, что дигитализация и роботизация - крайне важные вещи. Кроме того, кризис выявил уязвимость очень длинных и сложных цепочек поставок. В будущем многие цепочки поставок станут короче и проще", - сказал он.

Это, по мнению президента Банка Латвии, в свою очередь означает возможности для Латвии в производстве электротехники, где имеется хорошая база и высокая производительность. "Если цепочки поставок будут все ближе концентрироваться к европейским производителям, это возможность для Латвии, и ее ни в коем случае нельзя упустить. Это может дать нам новый рывок", - сказал Казакс.

В то же время он отметил, что возможности дигитализации понимают не все предприятия в Латвии. "Это проблема. Разумеется, не все это будут использовать, но я очень надеюсь, что мы в продуктивности производства достигли такого уровня, когда предприятия понимают, что при имеющихся механизмах значительно повысить ее больше невозможно, и поэтому нам нужна дигитализация. Надеемся, что и шаги со стороны государства и поддержка будут такими, чтобы стимулировать предприятия думать о дигитализации и действовать", - сказал Казакс.

Полностью интервью с президентом Банка Латвии можно прочитать здесь.

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