"Цепочки поставок станут короче и проще": чему коронакризис научил латвийскую экономику

"Кризис, безусловно, показал, что дигитализация и роботизация - крайне важные вещи. Кроме того, кризис выявил уязвимость очень длинных и сложных цепочек поставок. В будущем многие цепочки поставок станут короче и проще", - сказал он.

Это, по мнению президента Банка Латвии, в свою очередь означает возможности для Латвии в производстве электротехники, где имеется хорошая база и высокая производительность. "Если цепочки поставок будут все ближе концентрироваться к европейским производителям, это возможность для Латвии, и ее ни в коем случае нельзя упустить. Это может дать нам новый рывок", - сказал Казакс.

В то же время он отметил, что возможности дигитализации понимают не все предприятия в Латвии. "Это проблема. Разумеется, не все это будут использовать, но я очень надеюсь, что мы в продуктивности производства достигли такого уровня, когда предприятия понимают, что при имеющихся механизмах значительно повысить ее больше невозможно, и поэтому нам нужна дигитализация. Надеемся, что и шаги со стороны государства и поддержка будут такими, чтобы стимулировать предприятия думать о дигитализации и действовать", - сказал Казакс.