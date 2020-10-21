Казакс: дальнейшие решения по ограничению Covid-19 должны быть более целенаправленными

Дальнейшие решения по ограничению распространения Covid-19 должны быть более целенаправленными и конкретными, чтобы не стать слишком сильным ударом для экономики, заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Дальнейшие решения по ограничению распространения Covid-19 должны быть более целенаправленными и конкретными, чтобы не стать слишком сильным ударом для экономики, заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
По его словам, до сих пор в Европе и Латвии спад экономики был меньше, чем первоначально предполагалось, однако ситуация с Covid-19, конечно же, очень и очень неопределенная и непредсказуемая.
"Предыдущие решения были правильными и необходимыми, потому что здоровье человека - важнее всего, но дальнейшие решения должны быть намного более целенаправленными и конкретными, чтобы ограничения не нанесли очень большого удара по экономике", - подчеркнул Казакс.
Восстановление экономики не будет равномерным, безусловно, будут незначительные падения в связи со вспышками Covid-19. Но вряд ли падение будет глубже, чем во втором квартале года. Рост экономики не будет равномерным, но в целом траектория будет на повышение.
Казакс признал, что в экономике Латвии есть структурно слабые места - в первую очередь это транзит, где значительно уменьшились железнодорожные перевозки, во-вторых, это мечта стать центром финансовых услуг, о которой теперь можно забыть.
"В целом экономика Латвии этот кризис пережила относительно хорошо. Наша история успеха, на мой взгляд, заключается в том, что у нас нет одной большой Nokia, но есть много разных маленьких Nokia. Экономика у нас диверсифицирована, адаптирована к различным рынкам, поэтому ее легче сбалансировать. В этом заключается наше преимущество - экономика не полагается только на одну конкретную отрасль, хотя у нас есть проблемы с транзитом и финансовым сектором и довольно большая зависимость от туризма. Другие сферы способны довольно хорошо реагировать на кризис. Например, если посмотреть на данные о безработице, то ее уровень вырос не очень резко", - сказал Казакс.
Второе - это неопределенность. Тревожась о будущем, люди не тратят, компании не инвестируют.
"Хорошо, что весной в Латвии не было большой заболеваемости, поэтому предприятия могли работать и производить, работникам не нужно было сидеть на карантине. Это был хороший выбор, когда правительство последовало рекомендациям эпидемиологов, а общество было ответственным, что позволило предприятиям продолжить работу. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем", - сказал Казакс.