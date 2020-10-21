Казакс: дальнейшие решения по ограничению Covid-19 должны быть более целенаправленными

Дальнейшие решения по ограничению распространения Covid-19 должны быть более целенаправленными и конкретными, чтобы не стать слишком сильным ударом для экономики, заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

По его словам, до сих пор в Европе и Латвии спад экономики был меньше, чем первоначально предполагалось, однако ситуация с Covid-19, конечно же, очень и очень неопределенная и непредсказуемая.

"Предыдущие решения были правильными и необходимыми, потому что здоровье человека - важнее всего, но дальнейшие решения должны быть намного более целенаправленными и конкретными, чтобы ограничения не нанесли очень большого удара по экономике", - подчеркнул Казакс.

Что касается латвийской экономики, то, по мнению президента Банка Латвии, самый большой спад уже позади.

Восстановление экономики не будет равномерным, безусловно, будут незначительные падения в связи со вспышками Covid-19. Но вряд ли падение будет глубже, чем во втором квартале года. Рост экономики не будет равномерным, но в целом траектория будет на повышение.

Казакс признал, что в экономике Латвии есть структурно слабые места - в первую очередь это транзит, где значительно уменьшились железнодорожные перевозки, во-вторых, это мечта стать центром финансовых услуг, о которой теперь можно забыть.

"В целом экономика Латвии этот кризис пережила относительно хорошо. Наша история успеха, на мой взгляд, заключается в том, что у нас нет одной большой Nokia, но есть много разных маленьких Nokia. Экономика у нас диверсифицирована, адаптирована к различным рынкам, поэтому ее легче сбалансировать. В этом заключается наше преимущество - экономика не полагается только на одну конкретную отрасль, хотя у нас есть проблемы с транзитом и финансовым сектором и довольно большая зависимость от туризма. Другие сферы способны довольно хорошо реагировать на кризис. Например, если посмотреть на данные о безработице, то ее уровень вырос не очень резко", - сказал Казакс.

По его мнению, тяжелее всего на экономику повлияли два ограничения. Первое - ограничение на передвижение людей, когда они "просто сидят дома и не делают целый ряд вещей". Это отразилось в туризме, в начале пандемии - также в розничной торговле.

Второе - это неопределенность. Тревожась о будущем, люди не тратят, компании не инвестируют.