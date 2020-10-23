"Я боялась не проснуться..." Линда Мурниеце перенесла серьезную операцию

Предпринимательница Линда Мурниеце в соцсетях поделилась тревожной новостью - она попала в больницу.
Мурниеце 22 октября в Facebook опубликовала запись, где рассказала, что перенесла тяжелую операцию.
"Хочет проверить (жизнь), можем ли мы выдержать еще больше", - написала женщина.
Она продолжила: "Сестричка после ночной смены пришла попрощаться со словами - "знаешь, что ты для себя важнее всего? Что нужно любить и баловать себя и только потом других? Если не знала, учись с сегодняшнего дня".
Вчера у меня была тяжелая операция. И - да, тяжелая - я боялась не проснуться",
- призналась женщина. Мурниеце отметила, что перед операцией призналась в любви всем близким, и сделал это снова, когда очнулась.
Тем не менее, женщина не призналась, что именно за операция была.
В комментариях женщине пожелали сил и здоровья.
Dzīve mūs - stiprās - mēdz apstādināt. Grib pārbaudīt, vai varam izturēt vēl vairāk. Un - jā - varam. Pat nečīkstam....Posted by Linda Mūrniece on Thursday, October 22, 2020