"Я боялась не проснуться..." Линда Мурниеце перенесла серьезную операцию

Мурниеце 22 октября в Facebook опубликовала запись, где рассказала, что перенесла тяжелую операцию.

"Хочет проверить (жизнь), можем ли мы выдержать еще больше", - написала женщина.

Она продолжила: "Сестричка после ночной смены пришла попрощаться со словами - "знаешь, что ты для себя важнее всего? Что нужно любить и баловать себя и только потом других? Если не знала, учись с сегодняшнего дня".

Вчера у меня была тяжелая операция. И - да, тяжелая - я боялась не проснуться", 1

- призналась женщина. Мурниеце отметила, что перед операцией призналась в любви всем близким, и сделал это снова, когда очнулась.

Тем не менее, женщина не призналась, что именно за операция была.

В комментариях женщине пожелали сил и здоровья.