Пт, 23.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Я боялась не проснуться..." Линда Мурниеце перенесла серьезную операцию

Предпринимательница Линда Мурниеце в соцсетях поделилась тревожной новостью - она попала в больницу. 

Мурниеце 22 октября в Facebook опубликовала запись, где рассказала, что перенесла тяжелую операцию. 

"Хочет проверить (жизнь), можем ли мы выдержать еще больше", - написала женщина. 

Она продолжила: "Сестричка после ночной смены пришла попрощаться со словами - "знаешь, что ты для себя важнее всего? Что нужно любить и баловать себя и только потом других? Если не знала, учись с сегодняшнего дня". 

Вчера у меня была тяжелая операция. И - да, тяжелая - я боялась не проснуться",

- призналась женщина. Мурниеце отметила, что перед операцией призналась в любви всем близким, и сделал это снова, когда очнулась. 

Тем не менее, женщина не призналась, что именно за операция была. 

В комментариях женщине пожелали сил и здоровья.

Dzīve mūs - stiprās - mēdz apstādināt. Grib pārbaudīt, vai varam izturēt vēl vairāk. Un - jā - varam. Pat nečīkstam....

Posted by Linda Mūrniece on Thursday, October 22, 2020

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