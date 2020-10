Состоится 15-я юбилейная Национальная премия в области моды

В этом году премия будет вручена за лучшую книгу о моде. В числе номинантов: MAREUNROL’S и "Пятьдесят лет в Рижской моде". На титул "Лучшей модной выставки" выдвинуты: "Яркие восьмидесятые" в музее моды, а также "Расширенная реальность" и "Дневники погоды" (The Weather Diaries) в музее декоративного искусства и дизайна. Приз в номинации "Самый креативный модный показ" достанется одному из следующих номинантов: Katya Katya London, MCouture studio или Volga Vintage. "Лучшего дизайнера обуви и аксессуаров" определят среди брендов Sin on the beach, Tooche и Inch2.