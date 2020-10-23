Состоится 15-я юбилейная Национальная премия в области моды

Ретроспектива проекта охватывает широкий диапазон номинаций: от преимущественно "светских" в его начале, в числе которых, например, "Самый стильный музыкальный исполнитель года", до нишевых и профессиональных, таких как "Вклад в развитие модной индустрии".

2006 год ознаменовался дебютным для Латвийской премии в области моды. С тех пор в рамках проекта ежегодно награждаются сильнейшие "игроки" латвийской модной индустрии. Цель Премии - популяризация работ и достижений местных профессионалов в области моды, налаживание сотрудничества представителей разных творческих сфер и развитие фэшн-индустрии Латвии. Организатор проекта - Балтийская федерация моды - добавляет, что посредством столь масштабного отраслевого проекта Рига формирует образ столицы моды Балтии.

"Для специалистов любых, особенно творческих индустрий, важно получать компетентную оценку своего труда, аргументированный "фидбек", чтобы по необходимости скорректировать вектор развития или наоборот - убедиться в точности его направления, "закрепиться" в том или ином формате. В этом плане Премия является неким "индикатором", мотивирует к нестандартным решениям, смелым международным коллаборациям. За 14 лет было отсмотрено множество проектов, часть из которых высоко оценили за рубежом. Мы следим за общемировыми тенденциями, поэтому ежегодно адаптируем номинации под местный рынок", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

В первый день открытия Рижской недели моды, 27 октября, на Премии будут награждены победители в 13 номинациях. Так, на "Дебют года" выдвинуты бренды Selina Keer, Baronessa и Ksenia Danilova. За "Прорыв года" будут состязаться Sabine Skarule и Aristocrat Kids, - в образа последнего выступала дочь певицы Beyonce - юная Blue Ivy.

В этом году премия будет вручена за лучшую книгу о моде. В числе номинантов: MAREUNROL’S и "Пятьдесят лет в Рижской моде". На титул "Лучшей модной выставки" выдвинуты: "Яркие восьмидесятые" в музее моды, а также "Расширенная реальность" и "Дневники погоды" (The Weather Diaries) в музее декоративного искусства и дизайна. Приз в номинации "Самый креативный модный показ" достанется одному из следующих номинантов: Katya Katya London, MCouture studio или Volga Vintage. "Лучшего дизайнера обуви и аксессуаров" определят среди брендов Sin on the beach, Tooche и Inch2.

Номинантами на премию "Лучший дизайнер ювелирных изделий" стали Валдис Броже, Майя Витола Зитмане (Maija Vītola) и Анна Фанигина (Verba). За "Лучшее мультимедийное оформление модного показа" были отмечены: Noname Atelier, Katya Katya London и MCouture studio. В свою очередь за титул "Лучший модный концепт-стор, открывшийся в 2019 году" будут соревноваться Cinnamon Concept и Soyka Secret Garden.

Кроме этого, компетентное жюри определит, кто из профессионалов в области мода удостоится титулов "Самая оригинальная обложка журнала", "Топ-модель года", "Лучший имидж рекламной кампании года" и "Вклад в развитие модной индустрии".