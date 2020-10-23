В ночь на воскресенье Латвия снова переводит часы. Когда это отменят?

Так как в странах Европейского союза еще продолжаются дискуссии о необходимости перехода с летнего на зимнее время и обратно, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время. В Латвии переход произойдет в 4 часа 25 октября.

Как развивались события

В 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить.

В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС. Странам потребовалось дополнительное время для дискуссий, поэтому обсуждение предложений Еврокомиссии еще продолжается.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего время на летнее и обратно и после принятия директивы готово перейти на летнее время (GMT+3) и остаться в нем.