Маски и публичные мероприятия: вступают в силу новые правила по Covid-19

В условиях продолжающегося роста заболеваемости Covid-19 будет уменьшено допустимое количество людей на частных и публичных мероприятиях, а также придется более широко использовать маски, постановило сегодня, 24 октября, правительство.
Количество людей на частных мероприятиях в помещениях уменьшено с 30 до 10 человек, на открытом воздухе - с 300 до 100.
Эти изменения, как и новые требование к ношению масок, вступят в силу с субботы, 24 сентября, а остальные - с 26 сентября.
Носить маски нужно будет во всех общественных местах, в том числе тех, где люди находятся на фиксированных местах. Маски нужно будет надевать в местах оказания публичных услуг (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг.
Маски не нужно будет носить там, где это невозможно, например, в бассейнах, аквапарках и банях, в салонах красоты, где проводятся процедуры для лица.
Требование носить маски также не распространяется на заведения общественного питания, такие как кафе и бары. В этих заведениях маски в обязательном порядке должен носить персонал. Также требование использовать маски не распространяется на образовательные учреждения.
В свою очередь на рабочих местах, где клиентам не предоставляются очные услуги, например в офисах, работодатель должен оценить, сможет ли он обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, таких как дистанция два метра между работниками, и решить, следует ли вводить обязательное ношение масок для лица.
Так как прогнозируется, что до 6 ноября не будет достигнут достаточный результат, требование ношения масок введено на неопределенный срок. Оно может быть снято, когда прекратится неконтролируемое распространение коронавируса.
Изменено принятое во вторник решение правительства о том, что маски не должны носить люди, переболевшие Covid-19. Теперь и этим людям предписано носить маски.
Также запрещены детские развлекательные мероприятия в торговых центрах, на катках, игровых площадках, аквапарках и парках батутов. Данные ограничения относятся к специальным развлекательным мероприятиям для детей, но не таким, в которых участвуют дети и взрослые, например, деятельность аквапарков разрешена.