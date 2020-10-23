Cамоизоляция не требуется при возвращении из четырех стран Европы. Полеты закрыты в 5 стран

При возвращении из других стран, не указанных в списке SPKC, самоизоляция потребуется.

В настоящее время порог самоизоляции скорректирован с учетом текущей двухнедельной совокупной заболеваемости Covid-19 в Латвии на 100 000 человек, которая в настоящее время составляет 82,7 случая.

Таким образом, самоизоляция в Латвии по-прежнему должна соблюдаться при возвращении или путешествии транзитом через Ватикан, где самый высокий уровень заболеваемости или 1717,8 случаев на 100 000 жителей, а также через Андорру, Чехию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Великобританию, Испанию, Исландию, Люксембург, Словакию, Словению, Мальту, Швейцарию, Лихтенштейн, Ирландию, Польшу, Португалию, Хорватию, Австрию, Италию и Румынию. Риск для здоровья населения в этих странах оценивается как очень высокий. Там совокупный показатель за 14 дней превышает 200 случаев на 100 000 населения.

Самоизоляция также должна соблюдаться при возвращении или транзите через Кипр, Венгрию, Монако, Данию, Болгарию, Швецию, Сан-Марино, Литву и Германию. В этих странах совокупный показатель за 14 дней превышает 82,7 случая на 100 000 человек. Там риск для здоровья населения оценивается как высокий.

Для стран за пределами Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Великобритании самоизоляция не требуется при поездках из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны входят в число тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

Средний недельный показатель по ЕС-ЕЭЗ составляет 249,8, что означает, что регулярные пассажирские перевозки не разрешены в страны с более чем 499,6 случаями на 100 000 человек.

По сообщению SPKC, с понедельника, 26 октября, регулярные пассажирские перевозки будут по-прежнему запрещены в Ватикан, Андорру, Чехию, Бельгию и Нидерланды. 1