За полгода тесты на Covid-19 в Латвии обошлись в 11 млн евро

С марта по август этого года в Латвии на проведение анализов на Covid-19 было потрачено в общей сложности 11 276 528 евро, сообщил представитель Национальной службы здравоохранения Гирт Лапиньш на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью.
Средние затраты на проведение тестов в месяц, включая данные за март, когда выделенное на анализы финансирование было примерно в пять раз ниже, чем за остальные пять месяцев, составили 1 879 421 евро. Самые высокие затраты на проведение тестов были в июле, когда на тестирование было потрачено 2 294 031 евро.
В течение этих шести месяцев большую часть финансирования на проведение связанных с Covid-19 лабораторных исследований получило SIA E.Gulbja laboratorija - 3 997 681 евро. Далее следует SIA Centrala laboratorija с 3 669 435 евро и Национальная микробиологическая референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы, получившая за шесть месяцев 3 556 824 евро. На проведение лабораторных исследований государство выделило средства также лаборатории SIA BIOR.
В свою очередь взятие проб для лабораторной диагностики Covid-19 проводится пятью учреждениями - Восточной клинической университетской больницей, SIA Centrala laboratorija, SIA E.Gulbja laboratorija, SIA BIOR и SIA NMD-Laboratorija.