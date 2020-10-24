За полгода тесты на Covid-19 в Латвии обошлись в 11 млн евро

Средние затраты на проведение тестов в месяц, включая данные за март, когда выделенное на анализы финансирование было примерно в пять раз ниже, чем за остальные пять месяцев, составили 1 879 421 евро. Самые высокие затраты на проведение тестов были в июле, когда на тестирование было потрачено 2 294 031 евро.