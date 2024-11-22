Банан на скотче продан за $6,2 млн

Покупателем работы стал Джастин Сан, известный предприниматель и создатель блокчейн-сети Tron, обслуживающей криптовалютные транзакции.

"В ближайшие дни я лично съем банан как часть этого уникального художественного опыта", - заявил он после торгов.

Работа под названием "Комик" была впервые представлена в 2019 году и сразу же вызвала бурные обсуждения. Банан, купленный за $0,35, приклеивается к стене с помощью скотча. Эта простая идея породила споры о том, что можно считать искусством, а сама инсталляция быстро превратилась в интернет-сенсацию.

Работа сопровождается инструкцией, как заменить банан, когда он начнет портиться. За время существования "Комик" неоднократно становился объектом перформансов.

Так, в 2023 году южнокорейский студент съел банан прямо на выставке в музее Leeum в Сеуле. Музей быстро заменил фрукт.

Еще в 2019 году, когда "Комик" был продан за $120,000 на Art Basel в Майами, другой художник снял банан со стены. И тогда банан также просто заменили новым.

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Сана в мошенничестве, заявив, что он искусственно завышал объемы торгов своего токена TRX. Сам Сан отрицает эти обвинения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!