В Бауске из-за утечки газа эвакуировали 825 человек: работы завершены

В 12:16 на улице Дарза жители почувствовали сильный запах газа. Спасатели, прибывшие на место, установили, что утечка происходит из подземных коммуникаций, предположительно природного газа.

Оценив концентрацию газа в воздухе и направление ветра, было принято решение эвакуировать людей в радиусе 100 метров. В зону эвакуации попали близлежащие образовательные учреждения, общественные здания и жилые дома.

Из района утечки были выведены 825 человек.

Спасатели оградили место происшествия, а для устранения утечки прибыли сотрудники компании Gaso. Они перекрыли подачу газа на поврежденном участке.

Работы на месте завершились в 15:00. Жителям рекомендовано временно не использовать газовые приборы и избегать открытого огня

Trijos pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdza.🚒 — VUGD (@ugunsdzeseji) November 22, 2024

Компания Gaso ранее сообщала, что ее аварийная служба получила несколько вызовов о запахе газа на улицах Дарза, Салату и Ригас. Утечка была зафиксирована в подземных шахтах инженерных коммуникаций.

Подача газа в этом районе была отключена. Жителям Бауски настоятельно рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следовать дальнейшим указаниям.

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