ВНЖ Латвии будет выдаваться украинским беженцам на три года вместо двух

В частности, поправки предполагают, что временный вид на жительство украинцам будет выдаваться сроком на три года вместо двух. Это сделано, чтобы снизить административную нагрузку и на граждан Украины, и на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

По данным МВД, в настоящее время 15 838 граждан Украины имеют активный статус временной защиты в Реестре физических лиц.

Также изменения в законе предусматривают продление сроков компенсации расходов на проживание граждан Украины в Латвии. Планируется увеличить единовременное пособие в кризисной ситуации, которое выплачивают органы местного самоуправления: с 343 до 377 евро для взрослых и с 204 до 264 евро на каждого ребенка.

Кроме того, депутаты решили, что медицинский персонал из Украины, который работает в Латвии более трех лет, должен будет подтвердить владение латышским языком на уровне В1. Сейчас разрешение на предоставление краткосрочных профессиональных услуг в сфере здравоохранения выдается гражданам Украины сроком на пять лет.

В целом в госбюджете следующего года на поддержку украинского населения в Латвии предусмотрено 65 миллионов евро, сообщила пресс-служба Сейма.

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