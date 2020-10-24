Вс, 25.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер
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Латвия перешла на зимнее время. Нужно ли это?

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Сегодня ночью, 25 октября, произошел переход с летнего времени на зимнее, часы перевели на час назад, сообщает Министерство экономики.

Переход на зимнее время состоялся в 4:00 утра.

В свою очередь следующий переход - на летнее время - произойдет 28 марта 2021 года.

Как сообщалось, в 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах Европейского союза (ЕС) опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить.

В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего времени на летнее и обратно и после принятия директивы готово навсегда перейти на летнее время (GMT+3).

Однако на уровне ЕС все еще продолжаются дискуссии о том, когда страны ЕС откажутся от перехода с летнего на зимнее время. Предположительно, в 2021 году еще будет действовать прежний порядок.

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