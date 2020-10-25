Умер глава Samsung - под его руководством компания стала одной из крупнейших в мире

Ли Гон Хи возглавил компанию Samsung в 1987 году, после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, который был ее основателем. Именно под руководством Ли Гон Хи Samsung превратился из компании, которая даже на внутреннем рынке не могла назваться крупнейшей, в мирового лидера.

"Председатель Ли был настоящими визионером, превратившим Samsung из локального бизнеса в промышленного гиганта и мирового лидера по инновациям", - написано в некрологе, опубликованном компанией.

В 2008 году Ли Гон Хи был приговорен к условному сроку по делу об уклонении от уплаты налогов. Тогда же он был вынужден выйти из руководства Samsung. В 2010-м, однако, приговор был отменен и он вернулся к руководству компанией.

Сын Ли Гон Хи - Ли Чжэ Ён - зачастую также становился фигурантом уголовных дел. В 2017 году его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в даче взяток чиновникам, которые были связаны с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. На свободу Ли Чжэ Ён вышел уже через год.

По подсчетам Forbes, состояние Ли Гон Хи оценивается в 20,9 миллиарда долларов. Пока неизвестно, как оно будет распределено между вдовой предпринимателя и тремя его детьми. Аналитики, опрошенные Reuters, выразили надежду, что у наследников было время договориться о разделе имущества. В противном случае, как считают они, велика вероятность судебных тяжб, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на самой компании.