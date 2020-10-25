Под петицией об однополых браках подписались тысячи эстонцев

"Наша цель - положить конец дискриминации людей внесением поправки в закон, и это может быть нашим последним шансом защитить однополые пары с помощью семейного права, - сказала другой лидер партии Зюлейха Измайлова. - В пятницу канцлер юстиции Юлле Мадисе заявила в "Актуальной камере", что после весеннего референдума о браке Рийгикогу больше не сможет вносить изменения в Семейный кодекс без нового референдума. Состояние солидарности и сочувствия, при котором права меньшинств защищены. Поэтому мы продолжим сбор подписей и приглашаем все стороны присоединиться к нашей инициативе и распространить ее. Вместе мы посылаем правительству сигнал о том, что Эстония - открытая, солидарная и чуткая страна, в которой защищают права меньшинств".