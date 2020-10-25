В этом году фоторадары зафиксировали нарушения на 9,5 млн евро

Общая сумма штрафов, примененных за нарушения, зарегистрированные стационарными фоторадарами, составляет 7 116 645 евро, а за нарушения, выявленные передвижными фоторадарами, - 2 354 980 евро.

Сумма уже уплаченных штрафов составляет 7 342 385 евро или 77,5% от суммы выписанных штрафов.

По состоянию на 30 сентября текущего года составлено 183 679 протоколов об административных правонарушениях, выявленных с помощью стационарных фоторадаров, и 57 329 протоколов о нарушениях, выявленных с помощью передвижных фоторадаров.