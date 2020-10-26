Пн, 26.10.2020
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Эдгар Fresh, YouTube-блогер

Из-за распространения Covid-19 вузы должны работать частично удаленно

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С целью ограничения распространения Covid-19 с сегодняшнего дня по 15 ноября процесс обучения в высших учебных заведениях будет проходить частично дистанционно. Такое решение приняло правительство в прошлую пятницу.

Поскольку недавние случаи заболевания Covid-19 в том числе были связаны со студентами высших учебных заведений, поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 направлены на ограничение собраний студентов.

Учебный процесс в вузах будет проходить частично дистанционно - лекции будут проходить удаленно, а практические занятия, которые важны для приобретения студентами практических навыков, могут проводиться очно с соблюдением строгих мер предосторожности.

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