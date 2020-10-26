В Россию из Латвии можно будет попасть по электронной визе. Ее оформление займет 4 дня

С января 2021 года в России вводится единая электронная виза. По такой визе можно будет пересекать границу через 29 погранпунктов, в том числе из Латвии в Россию по ней можно будет въехать через КПП Убылинка (Псковская область). Со стороны Латвии этот пропускной пункт называется Гребнево.
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Как сообщается на сайте правительства РФ, пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.
Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать - по всей стране.
Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.
Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.
Срок оформления займет не более четырех дней. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.
Прогнозируется, что введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом.