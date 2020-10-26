В Россию из Латвии можно будет попасть по электронной визе. Ее оформление займет 4 дня

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства РФ, пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.

Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать - по всей стране.

Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней. 18

Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Срок оформления займет не более четырех дней. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно. 18