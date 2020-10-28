У девушки с рождения нет одной руки. Она шутит над собой и вдохновляет окружающих

Ее зовут Света Никифорова, у нее с рождения нет одной руки, и она... популярна в TikTok. Она не только не стесняется быть собой, но и регулярно шутит над своей особенностью.
Все началось с видео, выложенного в TikTok по совету подруги - Света сняла сценку, в которой убегает с оторванной рукой от маньяка.
Ролик быстро стал виральным и набрал больше 230 тысяч просмотров.
@lolipolii
Pov: Сбежала от маньяка отрезав руку, но он все равно нашёл её .. ##onehand ##рекомендации♬ Breezeblocks - alt-J
Это было в сентябре прошлого года. С тех пор Света выпустила уже десятки роликов разного содержания - она не только самоиронично показывала свой быт с одной рукой, но и снимала "ужастики".
@lolipolii
Жду от вас дуэта 😏❤️ ##рекомендации ##onehand ##бандаоднорукой ##хеллоуин ##хеллоуин2019♬ Tears to Shed - Tim Burton's Corpse Bride Soundtrack-Helena Bonham Carter, Jane Horrocks And Enn Reitel
Однако, по ее собственному признанию Русской службе BBC, именно шутки вокруг темы с рукой набирают больше всего просмотров.
В то же время девушке часто прилетали комментарии из серии: "Да это монтаж, у нее есть рука, нас обманывают", "Что? У нее реально нет руки?", "Ребят, вы правда ведетесь?", "Это фотошоп" и т. д. Для таких она записала ответное видео:
@lolipolii
До конца!! Инст:nikiforova_lana ##рекомендации ##бандаоднорукой♬ оригинальный звук - LoliPolii
Как рассказывает Света, у нее не генетическое отклонение, она "просто перепуталась, из-за чего пуповина пережала руку и она перестала формироваться".
Добавим, что TikTok не только принес девушке популярность, но и стал местом знакомства с будущим женихом. Света поделилась, что он увидел ее видео в рекомендациях и написал ей: "Я увидел твои добрые глаза и влюбился". Парень настойчиво писал ей в директ, и она наконец сдалась.
Не так давно Света призналась, что стала невестой.
По словам девушки, ее семья с детства привила ей чувство, что она такая же, как все, а теперь она помогает людям принять себя, и многие часто благодарят ее за это, делясь своими личными историями.
Видео: "Люблю шутить про свою руку". Как TikTok помогает принять себя