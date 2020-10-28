У девушки с рождения нет одной руки. Она шутит над собой и вдохновляет окружающих

Все началось с видео, выложенного в TikTok по совету подруги - Света сняла сценку, в которой убегает с оторванной рукой от маньяка.

Ролик быстро стал виральным и набрал больше 230 тысяч просмотров.

Это было в сентябре прошлого года. С тех пор Света выпустила уже десятки роликов разного содержания - она не только самоиронично показывала свой быт с одной рукой, но и снимала "ужастики".

Однако, по ее собственному признанию Русской службе BBC, именно шутки вокруг темы с рукой набирают больше всего просмотров.

В то же время девушке часто прилетали комментарии из серии: "Да это монтаж, у нее есть рука, нас обманывают", "Что? У нее реально нет руки?", "Ребят, вы правда ведетесь?", "Это фотошоп" и т. д. Для таких она записала ответное видео:

Как рассказывает Света, у нее не генетическое отклонение, она "просто перепуталась, из-за чего пуповина пережала руку и она перестала формироваться".

Добавим, что TikTok не только принес девушке популярность, но и стал местом знакомства с будущим женихом. Света поделилась, что он увидел ее видео в рекомендациях и написал ей: "Я увидел твои добрые глаза и влюбился". Парень настойчиво писал ей в директ, и она наконец сдалась.

Не так давно Света призналась, что стала невестой.

По словам девушки, ее семья с детства привила ей чувство, что она такая же, как все, а теперь она помогает людям принять себя, и многие часто благодарят ее за это, делясь своими личными историями.