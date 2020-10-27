Взрыв в религиозной школе Пакистана: по меньшей мере семь детей погибли

По меньшей мере семь детей погибли и около 70 человек получили ранения в результате взрыва в здании семинарии в городе Пешавар в Пакистане утром во вторник, 27 октября, сообщили представители полиции и больницы.
Взрыв произошел, когда в религиозной школе читали лекцию об учении ислама. Предварительное расследование показывает, что взрыв произошел через несколько минут после того, как кто-то оставил в школе сумку, сообщил представитель полиции.
Состояние нескольких раненых критическое, и руководство больницы опасается, что число пострадавших увеличится.
Пешавар - административный центр северо-западной приграничной провинции. В провинции, граничащей с Афганистаном, в последние годы было много таких нападений, а межобщинное насилие затронуло мечети и духовные школы в других частях Пакистана.
Галерея: Разрушения от взрыва в Пакистане