Чтобы мама могла почувствовать запах дочери, ей в тюрьму привозили детскую пижаму

Читайте одну из самых громких и трогательных историй в Латвии в этом году в ноябрьском номере журнала UNA.

- На уровне ощущений, как вам кажется, через что вам пришлось пройти?

Кристине: Через ад... меня положили в гроб, из которого пришлось выбираться во имя детей.

Марите: Вся эта трагическая история жизни произошла из-за одного своенравного, жадного человека.

Кристине: Чувствую себя так, будто кто-то ударил меня ножом в спину. Просто так. Не за что! Я не понимаю, как человек, которого ты любил, может причинить столько вреда. Например, у нас были разногласия и недопонимания с моим бывшим мужем, но мы всегда находили решения, чтобы сыну Эдгару было хорошо.

Но как другой человек может действовать в эгоистичных целях, манипулируя и используя ребенка, мне неясно. Я до сих пор этого не понимаю.

Марите: Теперь я хотя бы могу улыбаться. Все это время я очень переживала за детей. Основная цель - вернуть маму обратно в Латвию - достигнута. Дети должны расти с мамой!

Кристине: Я всегда говорила детям, что любовь сильнее, любовь победит.

Когда мы снова были вместе, я напомнила им об этом... Любовь всегда побеждает.

- Марите, за полтора года вы определенно привязались к детям...

Марите: Да, но девочку я держала на расстоянии, подчеркивая, что я ее тетя.

В один момент она хотела назвать меня мамой, но я сказала - нет, у тебя есть мама.

Я не подпускала ребенка к себе слишком близко, соблюдала границы, чтобы потом мне не было больно.

ФОТО: пресс-фото

Кристине: Иногда я смотрю на дочку, когда она что-то говорит, и вижу свою сестру.

Марите: Эдгар был старше, он догадывался, что происходит. Всю правду мы рассказали чуть позже.

Кристине: Думаю, что сыну пришлось сложнее всего, потому что он все понимал. Никто не может исправить то, что этот мужчина сделал с мальчиком, лишив его отца и матери.

[...]

- Дочь не сказала, что во всем винит свою маму, или иным образом не выразила гнев?

Mарите: Никогда! У нас было много фотографий, и мы каждый день говорили о маме. Рисовали для мамы рисунки. Очень помогло то, что Кристине могла позвонить и поговорить с детьми из тюрьмы, потому что девочка узнавала голос своей матери.

Кристине: Всегда, когда звонила,

я говорила, что лучики солнышка - это мои руки, а снежинки и капли дождя - мои поцелуи.

Марите: Чтобы мама могла почувствовать запах ребенка, мы отвозили в тюрьму пижаму дочери.

Кристине: В тюрьме я делала подарки, игрушки, рисунки, писала письма, чтобы брат мог читать их сестре. Когда мы каждый день находимся дома с детьми - часто не ценим мелочи, но когда у детей нет матери или у матери нет детей, каждая деталь очень важна.

- Марите, что вы говорили Юлии о маме? Где она находится?

Марите: Очень долго говорили, что мама на работе.

Кристине: Когда я уезжала, сказала ей, что собираюсь работать, а тем временем она немного поживет со своей тетей, чему она была очень рада. Произошедшее - огромная травма, и хотя дети все это время ходят к психологу, я не знаю, как мы с этим справимся.

Я до сих пор не могу сказать дочери, что собираюсь идти работать, потому что она очень держится за меня. Я должна сказать, что у мамы есть дела.