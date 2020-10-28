Чтобы мама могла почувствовать запах дочери, ей в тюрьму привозили детскую пижаму
"Дело Мисане" стало, пожалуй, одной из самых громких и эмоциональных историй этого года в Латвии, которая для двух сестер, Кристине и Марите, продолжается до сих пор...
Читайте одну из самых громких и трогательных историй в Латвии в этом году в ноябрьском номере журнала UNA.
- На уровне ощущений, как вам кажется, через что вам пришлось пройти?
Кристине: Через ад... меня положили в гроб, из которого пришлось выбираться во имя детей.
Марите: Вся эта трагическая история жизни произошла из-за одного своенравного, жадного человека.
Кристине: Чувствую себя так, будто кто-то ударил меня ножом в спину. Просто так. Не за что! Я не понимаю, как человек, которого ты любил, может причинить столько вреда. Например, у нас были разногласия и недопонимания с моим бывшим мужем, но мы всегда находили решения, чтобы сыну Эдгару было хорошо.
Марите: Теперь я хотя бы могу улыбаться. Все это время я очень переживала за детей. Основная цель - вернуть маму обратно в Латвию - достигнута. Дети должны расти с мамой!
Кристине: Я всегда говорила детям, что любовь сильнее, любовь победит.
- Марите, за полтора года вы определенно привязались к детям...
Марите: Да, но девочку я держала на расстоянии, подчеркивая, что я ее тетя.
Я не подпускала ребенка к себе слишком близко, соблюдала границы, чтобы потом мне не было больно.
Кристине: Иногда я смотрю на дочку, когда она что-то говорит, и вижу свою сестру.
Марите: Эдгар был старше, он догадывался, что происходит. Всю правду мы рассказали чуть позже.
Кристине: Думаю, что сыну пришлось сложнее всего, потому что он все понимал. Никто не может исправить то, что этот мужчина сделал с мальчиком, лишив его отца и матери.
[...]
- Дочь не сказала, что во всем винит свою маму, или иным образом не выразила гнев?
Mарите: Никогда! У нас было много фотографий, и мы каждый день говорили о маме. Рисовали для мамы рисунки. Очень помогло то, что Кристине могла позвонить и поговорить с детьми из тюрьмы, потому что девочка узнавала голос своей матери.
Кристине: Всегда, когда звонила,
Марите: Чтобы мама могла почувствовать запах ребенка, мы отвозили в тюрьму пижаму дочери.
Кристине: В тюрьме я делала подарки, игрушки, рисунки, писала письма, чтобы брат мог читать их сестре. Когда мы каждый день находимся дома с детьми - часто не ценим мелочи, но когда у детей нет матери или у матери нет детей, каждая деталь очень важна.
- Марите, что вы говорили Юлии о маме? Где она находится?
Марите: Очень долго говорили, что мама на работе.
Кристине: Когда я уезжала, сказала ей, что собираюсь работать, а тем временем она немного поживет со своей тетей, чему она была очень рада. Произошедшее - огромная травма, и хотя дети все это время ходят к психологу, я не знаю, как мы с этим справимся.
Я до сих пор не могу сказать дочери, что собираюсь идти работать, потому что она очень держится за меня. Я должна сказать, что у мамы есть дела.
Интервью целиком вы сможете найти в ноябрьском номере журнала UNA.