Вооруженные силы в Адажи предлагают 1000 вакансий

"Современная и технологически развитая армия Национальных вооруженных сил нуждается в специалистах в различных областях, таких как механики, инженеры, специалисты по закупкам и информационным технологиям и другие. На военную службу приглашаются люди, у которых уже есть образование и профессия, а также те, у кого ее еще нет, но они готовы учиться и получать новые знания. Как работодатель мы заинтересованы в развитии и росте наших сотрудников, поэтому мы предоставляем возможность приобретать новые знания и навыки, в том числе поддерживаем получение высшего образования по специальностям, необходимым для армии", - говорит Сандрис Гаугерс, командующий мотопехотной бригадой Сухопутных войск.

Это же касается физической подготовки, хотя будущие военнослужащие должны соответствовать основным требованиям. На базе в Адажи только что открылся один из самых современных спортивных центров в странах НАТО, где у всех военнослужащих есть возможность улучшить свою спортивную форму.

В то время, когда многие люди в Латвии потеряли работу из-за глобальной пандемии и думают о смене карьеры, мы предлагаем вам подумать о военной карьере, потому что Национальные вооруженные силы - это стабильный работодатель, который обеспечивает не только конкурентоспособную зарплату от 900 евро на человека, но и социальные гарантии и очень широкие возможности карьерного роста", - подчеркивает командир мотострелковой бригады Сухопутных войск.